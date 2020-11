Sword Art Online: ¡Kirito VS Eugeo! ¿Quién es el mejor chico de la serie?

Puede que Kirito y Eugeo luzcan exactamente iguales sin embargo son completamente diferentes en términos de trama y personalidad. Mientras que Kirito es el personaje principal de las light novels de Sword Art Online, Eugeo fue el primer personaje en hacerlo a un lado al convertirse en el protagonista del arco de la serie Alicization.

Puede que luzcan similares pero no podrían ser más diferentes. ¿Quién es el mejor chico de Sword Art Online?, ¿Kirito o Eugeo?

Pese a ser una parte importante de la serie, muchos fans de Sword Art Online se quejan de lo blando que es Kirito como protagonista además de que hay quienes adoran a Eugeo por ser un personaje principal diferente a su mejor amigo. Así que ambos tienes pros y contras sin embargo, ¿quién es el mejor chico de la serie?

Un aspecto a favor de Kirito es su inteligencia, ya que pese a sus calificaciones escolares no muy buenas, el protagonista de Sword Art Online logró construir su propia computadora y hackear su acceso a la consola administradora en la primera temporada de la serie. Respecto a Eugeo su amistad y lealtad no solo a Kirito sino a los demás ha sido una constante en la serie y un punto a favor de este como mejor chico.

Sword Art Online: ¿Kirito o Eugeo, quién es el mejor chico?

Analicemos ahora una diferencia entre ambos chicos de Sword Art Online que es un aspecto a favor: la fuerza y debilidad de cada uno. Por el lado de Kirito pese a ser demasiado poderoso no siempre tuvo esa fortaleza y aunque no se le muestra mucho tiempo siendo débil no llegó a ser uno de los personajes más fuertes del juego de la noche a la mañana. Mientras tanto Eugeo nunca llegó a ser tan fuerte como su mejor amigo sin embargo es precisamente esta debilidad la que le da un toque de humanidad pese a ser una inteligencia artificial avanzada.

Es así que en La Verdad Noticias hemos tocado tan solo algunos de los puntos que los fanáticos de la serie han planteado a favor de Kirito y Eugeo. ¿Para ti quien es el mejor chico de Sword Art Online? Déjanos saber en los comentarios.

