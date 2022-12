Suzume no Tojimari, la nueva película de Makoto Shinkai, llegará a Latinoamérica

A través de Crunchyroll, se dio a conocer que en asociación con Sony Pictures Entertainment, Wild Bunch International y Eurozoom, Suzume no Tojimari, la nueva y esperada película de Makoto Shinkai, llegará cines internacionales (excluyendo Asia) comenzando el 12 de abril de 2023.

¿Cuándo saldrá Suzume no Tojimari?

México es uno de los países de Latinoamérica que traerá la película de Suzume desde el 13 de abril de 2023. Se trata de una película de anime que rompió récord en taquilla japonesa desde el pasado noviembre de 2022. A continuación, te compartimos más fechas de estreno:

12 de abril en Francia y Malta.

13 de abril en Australia, Brasil, Alemania, México y Nueva Zelanda.

14 de abril en Austria, Bélgica, Canadá, Gibraltar, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y EE. UU.

Próximamente, se anunciarán fechas de estrenos adicionales en Latinoamérica y otras regiones del mundo.

En mayo, durante el Festival de Cannes, Crunchyroll adquirió los derechos de distribución y marketing global (excluyendo Asia) de TOHO para la película de Shinkai, Suzume, producida por CoMix Wave Films y STORY inc.

¿Cuándo salió la película de Makoto Shinkai?

Suzume debutó en cines de Japón el 11 de noviembre de 2022 y ha superado 5.6 millones de entradas. La película también ha recaudado 7.500 millones de yenes (aproximadamente 55 millones de dólares) manteniéndose en el puesto número 1 de la taquilla japonesa durante 3 semanas consecutivas.

El filme se distribuirá en los principales territorios:

En América del Norte, Crunchyroll es el único distribuidor.

En América Latina, Australia/Nueva Zelanda, Medio Oriente y partes de Europa, la película será distribuida por Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment.

En Europa francoparlante y germanoparlante, la película será distribuida de forma conjunta por Crunchyroll, Sony Pictures, Wild Bunch International y Eurozoom.

Por décadas el galardonado creador, escritor y director Makoto Shinkai ha sido considerado un visionario dentro del área de la animación, con las dos recientes películas Your Name (2016) y Weathering With You (2019), que lo han catapultado como uno de los principales cineastas autores de animación a nivel internacional.

Weathering With You fue seleccionada para competir por Japón en la categoría de Mejor Película Internacional en la entrega 2020 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y nominada en cuatro categorías en la 47 entrega anual de los Premios Annie incluyendo Mejor Película Animada Independiente.

Suzume no Tojimari, conocida simplemente como, Suzume, es la historia de una niña que viaja a través de varias ruinas en Japón mientras cierra puertas y ocasiona un desastre. La Verdad Noticias te compartirá más información de la animación japonesa en el futuro.

