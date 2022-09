Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai presenta una extraña historia de amor

Suzume no Tojimari (Suzume Locking Up the Doors) actualizó a los fanáticos con nuevo visual y avance en línea. Sin embargo, la nueva película del director Makoto Shinkai recibió críticas mixtas debido a la trama romántica. Sigue leyendo La Verdad Noticias para describir de qué se trata.

Si bien la mayoría de los animes tienen a un galán musculoso o a un chico solitario como la pareja romántica del protagonista, la nueva película del director del éxito de taquilla internacional Your Name (Kimi no Na wa) va por un camino ligeramente diferente.

Suzume, la protagonista de la película, se enamora de una silla de madera. Este no es un artículo de fake news, ésa es la premisa real de la película y puedes comprobarlo al ver el nuevo trailer de la película Suzume no Tojimari compartido por TOHO Animation:

Producida por el estudio de anime CoMix Wave Films, “Suzume Locking Up the Doors” sigue a una chica de 17 años de Kyushu llamada Suzume que, después de un encuentro casual con un hombre misterioso, debe cerrar puertas mágicas en todo Japón que contienen catástrofes que acaban con el mundo detrás de sus umbrales.

¿Dónde entra el profundamente romántico beso en la silla? Bueno, verás, la silla amarilla en realidad es un joven llamado Souta que, después de cruzarse con un gato que está propagando la extraña crisis, se transforma en una silla. Naturalmente, en algún lugar de la línea de salvar el mundo, los dos se besan.

Los memes de Suzume no Tojimari no faltaron en Twitter.

En declaraciones proporcionadas a io9, el director de la película, Makoto Shinkai, reveló que el tema central de Suzume, que, nuevamente, es una película sobre una niña que tiene que andar cerrando puertas, es el cierre.

En caso de que esa metáfora se te pase por la cabeza, el director Makoto Shinkai recalcó el punto al compartir que espera que los espectadores se alejen de Suzume pensando en "cómo cerrar las muchas puertas que dejamos abiertas".

“Le he otorgado esa responsabilidad a Suzume mientras viaja por Japón cerrando varias puertas”, dijo Shinkai a io9. Si bien la premisa de esta película suena igualmente simplista y ambiciosa, no hace falta decir que su director ha tenido un historial bastante bueno.

Your Name, cuya trama gira en torno a una historia de amor en la que un chico de ciudad y una chica de campo intercambian cuerpos, obtuvo una gran cantidad de elogios, incluido el premio a la mejor película de los Crunchyroll Anime Awards 2018.

�� CONFIRMADO��



Crunchyroll ha confirmado que "Suzume no Tojimari", la nueva película de Makoto Shinkai (Your Name), se estrenará en Europa a principios de 2023. En España el estreno será coordinado con Selecta Visión el mes de febrero bajo el título "Antes Muerta que sin Silla"

Además de todo lo demás que está haciendo, Suzume no Tojimari busca mantener la racha de Shinkai de tener buena música en sus películas. Su banda sonora está siendo trabajada en colaboración por Kazuma Jinnouchi, el compositor detrás de Ghost in the Shell SAC_2045, y el famoso vocalista de TikTok, Toaka.

Suzume no Tojimari se estrenará en los cines japoneses el 11 de noviembre y llegará a los cines internacionales en algún momento de 2023 gracias a la distribución de Crunchyroll. ¿Qué piensas de la trama romántica en la nueva película de Makoto Shinkai?

