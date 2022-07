Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai lanza tráiler oficial

Toho y CoMix lanzaron un nuevo tráiler del próximo largometraje de anime Suzume no Tojimari del aclamado director Makoto Shinkai. El tráiler presentaba a Suzume interpretada por Nanoka Hara.

El director es conocido por sus exitosas películas animadas The Place Promised in Our Early Days (2004), 5 Centimeters per Second (2007), Children Who Chase Lost Voices (2011), The Garden of Words (2013), Your Name (2016) y Weathering with You (2019).

La Verdad Noticias te recuerda que la nueva película de anime está programada para el 11 de noviembre de 2022 en Japón y Crunchyroll estrenará internacionalmente Suzume no Tojimari a principios de 2023.

Hara, de 18 años, quien comenzó a actuar de niña en 2009, ganó el papel después de un proceso de audición que involucró a más de 1.700 candidatos. El personal incluye a Masayoshi Tanaka (diseñador de personajes de Weathering With You y Your Name, Her Blue Sky) como diseñador de personajes.

Kenichi Tsuchiya (diseñador de personajes de Flavors of Youth “Love in Shanghai”, Your Name) como director de animación, y Takumi Tanji (Your Name co-director de arte, Children Who Chase Lost Voices) como director de arte.

Imagen: Suzume no Tojimari

Makoto Shinkai es el escritor y creador original además de ser el director. CoMix Wave Films es la productora de animación. Crunchyroll describe la película de anime como tal:

“Del otro lado de la puerta, estaba el tiempo en su totalidad”

Suzume no Tojimari es una historia sobre la llegada a la adultez de su protagonista de 17 años, Suzume, ambientada en varios lugares afectados por desastres en todo Japón, donde esta debe cerrar puertas causando devastación.

La travesía de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: “Estoy buscando una puerta”. Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera.

Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres.

“Las estrellas, luego la puesta del sol y el cielo de la mañana”

Dentro de este espacio, era como si todo el tiempo se hubiera derretido en el cielo… Paisajes nunca antes vistos, encuentros y despedidas… Un sinfín de desafíos la esperan en el camino”.

Te puede interesar: Your Name de Makoto Shinkai celebra una fecha especial con Taki y Mitsuha

“A pesar de todos los obstáculos, la aventura de Suzume arroja un rayo de esperanza sobre nuestras propias luchas contra los senderos más difíciles de ansiedad y limitaciones que componen la vida cotidiana”.

“Esta historia en la que se cierran puertas que conectan nuestro pasado con el presente y el futuro dejará una impresión duradera en nuestros corazones. Atraída por estas puertas misteriosas, la aventura de Suzume está a punto de comenzar”. Suzume no Tojimari llegaría a Latinoamérica en algún momento de 2023.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!