Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai lanza nuevo tráiler y póster

Suzume no Tojimari, el próximo gran esfuerzo cinematográfico de Makoto Shinkai llegará a los cines en el extranjero a finales de este otoño, y ahora los fanáticos tienen una visión más completa de lo que pueden esperar gracias al nuevo tráiler y póster.

Shinkai había comenzado a trabajar en su próximo esfuerzo como director y escritor poco antes del lanzamiento de su película anterior, Tenki no Ko (El tiempo contigo, Weathering With You).

Ahora todo ese trabajo dará sus frutos muy pronto con el lanzamiento completo de la película de animación japonesa más reciente este noviembre, antes de que llegue a nivel internacional el próximo año 2023.

Pero como todos los otros proyectos del director Makoto Shinkai hasta el momento, todavía hay mucho que no sabemos sobre la historia real. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información que debes saber.

Suzume no Tojimari (que aún no tiene un nombre oficial con licencia en inglés) se estrenará en Japón el 11 de noviembre de 2022 y, para celebrarlo, la película ha lanzado el tráiler más completo hasta el momento.

No solo vemos más de la historia mística en la que se encuentra la protagonista, Suzume Iwato, durante su ejecución (con un gato de aspecto muy peligroso que plantea todo tipo de preguntas), sino que podemos ver parte de la trama en sí misma que ve un entidad oscura que amenaza la vida de las personas en Tokio.

Nuevo visual de la película Suzume no Tojimari por Makoto Shinkai.

La película se describe oficialmente como tal:

"Al otro lado de la puerta, estaba el tiempo en su totalidad: el viaje de Suzume, de 17 años, comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu cuando se encuentra con un joven que le dice: 'Estoy buscando una puerta'”.

“Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se encuentra de pie en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que sucediera. Aparentemente hipnotizada por su poder, Suzume alcanza la perilla…”

“Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres”.

“Las estrellas. La puesta de sol. El cielo de la mañana”

“Dentro de ese reino, era como si todo el tiempo se hubiera derretido en el cielo— Atraída por esta puerta misteriosa, el viaje de Suzume está a punto de comenzar".

Suzume no Tojimari se estrenará en los cines de Japón este otoño, y Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment obtuvieron la licencia de la película de anime para su estreno internacional a principios del próximo año.

Te puede interesar: Your Name de Makoto Shinkai celebra una fecha especial con Taki y Mitsuha

A Makoto Shinkai se le atribuye la dirección, la historia y el guión de Toho y CoMix Wave Films. Masayoshi Tanaka proporciona el diseño de personajes, Kenichi Tsuchiya se desempeña como director de animación, Takumi Tanji será el director de arte y Nanoka Hara ha sido anunciada como la voz detrás de Suzume.

¿Qué te parece este nuevo vistazo a la próxima gran película de Makoto Shinkai? ¿La verás en los cines cuando tengas la oportunidad? Te compartiremos más información de Suzume no Tojimari en el futuro.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram