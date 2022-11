Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai lanza nuevo tráiler

Se ha lanzado un nuevo tráiler de vista previa para la última película de anime de Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari. La película se estrenó en los cines japoneses el 11 de noviembre de 2022.

De igual forma, La Verdad Noticias te recuerda que los primeros 12 minutos de la animación japonesa Suzume debutaron en la televisión japonesa el 28 de octubre de 2022. El elenco principal de voces incluye a:

Nanoka Hara como Suzume Iwato.

Hokuto Matsumura como Sota.

Eri Fukatsu como Tamaki Iwato.

Shouta Sometani como Minoru Okabe.

Sairi Itou como Rumi Ninomiya.

Kotone Hanase como Chika Amabe.

Kana Hanazawa como Tsubame Iwato.

Hakuo Matsumoto como el abuelo de Sota.

El personal de producción está formado por Shinkai como director, escritor y creador original, Masayoshi Tanaka (diseñador de personajes de Weathering With You y Your Name) como diseñador de personajes, Kenichi Tsuchiya (diseñador de personajes de Flavors of Youth “Love in Shanghai”, Your Name) como director de animación.

Takumi Tanji (codirector de arte de Your Name, Children Who Chase Lost Voices) como director de arte, y RADWIMPS (Your Name, Weathering With You) y Kazuma Jinnouchi (Ultramany co-compositor de Ghost In The Shell SAC_2045) como compositores de música. CoMix Wave Films es la principal productora de animación.

Visual de la película Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai.

Crunchyroll distribuirá Suzume no Tojimari internacionalmente (excepto en Asia) a principios de 2023. Describen la sinopsis como:

El viaje de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: "Estoy buscando una puerta". Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera.

Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres.

