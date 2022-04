Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai comparte su primer tráiler animado

La película Suzume no Tojimari de Makoto Shinkai ha lanzado su primer tráiler, que ofrece una breve vista previa de las imágenes de la próxima película y la premisa de aventuras de fantasía. La película se estrenará el 11 de noviembre en Japón.

El avance comienza con la protagonista Suzume bajando una pendiente en bicicleta y pasando a otra persona, cuyo rostro no se muestra. Muchas tomas en el tráiler presentan entornos en ruinas, y la escena final muestra a Suzume aparentemente sellando una puerta sobrenatural con la ayuda de un tercero misterioso, que parece ser la persona del comienzo del video.

Suzume no Tajimari es la nueva película de Makoto Shinkai y su primer adelanto animado recordó el gran recibimiento que tuvo el largometraje de comedia y romance Your Name (Kimi no Na wa) estrenado en el año 2016.

La sinopsis de Suzume no Tojimari describe a Suzume como una joven de 17 años que vive en un pueblo tranquilo en Kyushu, que un día se encuentra con un joven que dice que está buscando una "puerta".

La historia verá a Suzume viajando por Japón para cerrar varias de estas puertas sobrenaturales, que traen calamidades cuando se abren. Shinkai ha descrito previamente la película como una “road movie”, una “historia de aventuras moderna” y una “película de acción”. El personal de la película incluye a:

Masayoshi Tanaka (diseñador de personajes de Weathering With You y Your Name, Her Blue Sky) como diseñador de personajes.

Kenichi Tsuchiya (diseñador de personajes de Flavors of Youth “Love in Shanghai”, Your Name) como director de animación.

Takumi Tanji (Your Name co-director de arte, Children Who Chase Lost Voices) como director de arte.

Makoto Shinkai es el escritor y creador original además de ser el director.

CoMix Wave Films es la productora de animación.

Visual de Suzume no Tojimari, película de Makoto Shinkai

Mientras esperas el lanzamiento de Suzume no Tojimari, puedes ver películas de anime en Netflix, Crunchyroll y HBO Max. Anteriormente, el director japonés Mamoru Hosoda (Summer Wars, Mirai, Wolf Children) lanzó la película Belle (Ryuu to Sobakasu no Hime) en cines de todo el mundo.

