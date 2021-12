Suzume no Tajimari es la nueva película de Makoto-Shinkai

La próxima película de Makoto Shinkai, titulada Suzume no Tojimari, se estrenará en Japón en el otoño del año 2022 y también se lanzó un póster. Shinkai describe la película como una "road movie", una "historia de aventuras moderna" y una "película de acción".

La historia ve a la protagonista Suzume embarcándose en un viaje a través del archipiélago japonés para cerrar la Puerta de la Calamidad. Aparte de Suzume, la historia también involucrará a un "cierto ser". La película se encuentra actualmente en producción.

Según información de Comic Natalie, la planificación se llevó a cabo desde enero de 2020 hasta marzo de 2020, mientras que la redacción de guiones se realizó de abril a agosto del mismo año. El storyboard tuvo lugar desde septiembre de 2020 hasta diciembre de 2021, mientras que el proceso de animación comenzó en abril de 2021.

Personal de la película Suzume no Tajimari

Foto: Suzume no Tajimari / CoMix Wave Films

El personal de la película de anime Suzume no Tajimari incluye a Masayoshi Tanaka (diseñador de personajes de Weathering With You, Your Name, Her Blue Sky) como diseñador de personajes.

La lista continúa con Kenichi Tsuchiya (diseñador de personajes de Flavors of Youth “Love in Shanghai”, Your Name) como director de animación, y Takumi Tanji ( El co-director de arte de Your Name, Children Who Chase Lost Voices ) como director de arte.

Shinkai es el escritor y creador original, además de director. Mientras que CoMix Wave Films es la productora de animación. La Verdad Noticias te recuerda que puedes seguir al director de Your Name en su Twitter aquí.

Makoto Shinkai películas de anime

Kumo no Mukō (El lugar que nos prometimos) - 2004

Byōsoku Go Senchimētoru (5 centímetros por segundo) - 2007

Hoshi o Ou Kodomo (Viaje a Agartha) - 2011

Kotonoha no Niwa (El jardín de las palabras) - 2013

Kimi no Na wa (Tu nombre) - 2016

Tenki no Ko (El tiempo contigo) - 2019

Suzume no Tajimari - Otoño 2022

En otras noticias, antes informamos que la película de Kimetsu no Yaiba supera a Your Name y Makoto Shinkai rompe el silencio con una felicitación. ¿Qué piensas de la nueva película Suzume no Tajimari?

