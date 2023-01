Suzume de Makoto Shinkai ya es la décima película de anime más taquillera

Según Kudasai, aunque las vacaciones navideñas han terminado, el director Makoto Shinkai está celebrando mucho en estos días. Resulta que su nueva película, Suzume no Tojimari (Suzume’s Door-Locking), superó los 12 mil millones de yenes en taquilla acumulada en Japón.

Esto quiere decir que logró superar el récord de Kaze Tachinu (The Wind Rises), una película de Hayao Miyazaki, y lo llevó a tomar la décima posición en el ranking de las películas de anime más exitosas en la historia de Japón.

El 9 de enero, Suzume recaudó más de 12.13 miles de millones de yenes (mucho más de 88.87 millones de dólares americanos) a través de más de 9.13 millones de entradas vendidas. Antes informamos los estrenos de películas de anime para 2023.

Récords de la película Suzume de Makoto Shinkai

Se convirtió en la décima película de animación japonesa más exitosa de la historia de Japón y también en la vigésima séptima película más exitosa del cine japonés. Se trata de la tercera película del director Makoto Shinkai que logra entrar en el listado.

El equipo de producción incluye a Shinkai de Kimi no Na wa (Your Name) y Tenki no Ko (Weathering With You) como director, Masayoshi Tanaka como diseñador de personajes, Kenichi Tsuchiya como director de animación y a Takumi Tanji como director artístico.

CoMix Wave Films, con la producción de STORY Inc. y TOHO distribuyen la película dentro de Japón y en el extranjero junto con Crunchyroll. A continuación, te compartimos los detalles de su lanzamiento en cines de Latinoamérica.

¿Cuándo sale Suzume no Tojimari en México?

Suzume de Makoto Shinkai llega a cines de México.

Suzume llegará a los cines de México y Brasil el próximo 13 de abril de 2023, mientras que las fechas para el resto de Latinoamérica serán anunciadas próximamente por Crunchyroll. Según palabras de Makoto Shinkai, la temática de esta película es “lo que sucede después del final”, en otras palabras, una temática post-apocalíptica.

