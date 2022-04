Susurros del Corazón sería la primera película live action de Studio Ghibli

La adaptación cinematográfica de imagen real de Susurros del Corazón (Whisper of the Heart) de Studio Ghibli, que se anunció a principios de 2020, se estrenará el 14 de octubre en Japón.

También se lanzaron un avance y una imagen visual, que le dan al público un vistazo a las versiones para adultos y de escuela secundaria de los personajes principales Shizuku Tsukishima y Seiji Amatsawa.

En el teaser también se muestran elementos familiares como la tienda de antigüedades Chikyuu-ya y el Barón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el primer tráiler y visuales lanzados por el sitio web oficial.

Se reveló que Runa Yasuhara es el actor de Shizuku en edad de escuela secundaria, mientras que Tsubasa Nakagawa interpreta al joven Seiji. Nana Seino y Tori Matsuzaka interpretan las versiones adultas de esos roles respectivamente.

Whisper of the Heart está dirigida y escrita por Yuuichirou Hirakawa, quien anteriormente dirigió adaptaciones de acción en vivo de títulos como The Promised Neverland, Erased y Waiting for Spring.

Visuales de la película live action Whisper of the Heart

Originalmente, la película estaba destinada a estrenarse el 18 de septiembre de 2020. Sin embargo, su producción y estreno se retrasaron en 2020 debido a que la filmación en el extranjero se vio afectada por la pandemia de COVID-19.

La presencia de un adulto Shizuku y Seiji se deriva del contenido adicional (secuela) de la historia de la película de acción en vivo. La película retratará historias pasadas y futuras en una estructura dual.

Imagen: Studio Ghibli / Susurros del Corazón 1995

Este contenido original de la película tiene lugar 10 años después de los días de escuela secundaria de los personajes, que fueron retratados en el manga Shueisha de Aoi Hiiragi publicado en 1989 y en la película Studio Ghibli de 1995 que inspiró.

Netflix describe la versión live action de la película Susurros del Corazón de Studio Ghibli como: “Después de enterarse de que todos los libros de su biblioteca fueron prestados previamente por la misma persona, la colegiala Shizuku se propone conocerlo y seguir sus sueños”.

