Suspenden el manga Ousama Ranking por ‘plagio’ a traducciones de fanáticos

Según información de Kudasai, BookLive (editorial de libros digitales) compartió que desde finales de marzo de 2022 se suspendió la distribución del manga en inglés Ousama Ranking (Ranking of Kings). ¿La razón? La obra original escrita e ilustrada por Sousuke Touka habría recibido una mala traducción en inglés.

BookLive se disculpó e informó que ya está trabajando en la re-traducción del manga. Sin embargo, muchos fanáticos hicieron saber sobre “errores tipográficos y traducciones inadecuadas”. Para compensar a los fanáticos que ya compraron los libros en inglés, se pondrá a su disposición la descarga gratuita de la nueva traducción cuando llegue su lanzamiento.

A continuación, te compartimos más detalles sobre la retraducción del manga en inglés Ranking of Kings. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que un manhwa fue cancelado por plagiar el manga Monster y Evangelion.

Suspenden distribución del manga Ousama Ranking

Foto: Kadokawa / Ranking of Kings

De forma oficial, BookLive explicó que suspendieron la distribución del manga en inglés Ranking of Kings, porque los fanáticos expusieron que se “tomaron las traducciones de los scanlators (grupos de usuarios que consiguen escaneos del manga ilegalmente y los traducen) y las publicaron con su sello editorial”.

Kudasai agregó que un sitio especializado explicó lo siguiente: “Una vez más, nos encontramos con una empresa que puede permitirse fácilmente pagar más por un producto de calidad, pero que… decide intentar ir por la vía barata”.

“Al contratar a una agencia, BookLive ciertamente ahorró dinero”.

“Puedes estar seguro de que la agencia, Digital Dragon, no pagó un buen sueldo al traductor. Parece que la agencia contrata a talentos indonesios. He oído que las agencias pagan a los traductores que viven en países del primer mundo 100 yenes por página, que es básicamente nada”.

“Como el coste de la vida en Indonesia es extremadamente bajo, no me sorprendería que la agencia pagara a su traductor de la República de Corea una fracción de eso. No es de extrañar que al traductor le importara poco el trabajo y se contentara con copiar la ya de por sí terrible scanlation”.

“Es una situación triste y patética en general”

El sitio especializado opinó que “BookLive podría haber contratado a un traductor de renombre que tuviera un buen número de páginas y un currículum en su haber”. Aunque habría costado más, el primer encuentro de muchos lectores será llevarse una mala impresión de la editorial.

Gráfico con el porcentaje de plagio

Foto: Katrina Leonoudakis / Ranking of Kings

De igual forma, Katrina Leonoudakis compartió un documento en el que comparaba línea por línea las versiones de BookLive y las de los scanlations. Este comparativo realmente mostró lo terrible que fue el trabajo del traductor para el manga en inglés de Ousama Ranking, según informó ANN.

Leonoudakis comentó: “He tecleado y examinado manualmente las 826 líneas de diálogo del volumen 1 de Ousama Ranking para comparar la versión oficial con la escaneada anteriormente. El 42% de todos los diálogos del capítulo 1-3 de la traducción oficial está directamente extraído del scanlation”. Esto confirma el presunto plagio.

Sin embargo, al ser una traducción “ilegal”, los fanáticos tampoco se llevan los derechos de autor. Solo nos queda esperar nuevas noticias de la traducción al inglés y que esta situación trate de evitarse en el futuro.

¿Dónde se puede ver Ousama Ranking?

El anime de Ousama Ranking también fue uno de los estrenos de anime durante invierno de 2022 en Crunchyroll. Originalmente el anime Ranking of Kings se transmitió en Latinoamérica desde el servicio de streaming Funimation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!