Studio Trigger y más estudios de anime trabajan en Star Wars: Visions

Star Wars: Visions, un proyecto de antología de anime anunciado a finales de 2020, ha anunciado los siete estudios de animación japonesa que participarán. Los fanáticos de este género están contentos de ver el nombre de Studio Trigger y más estudios.

El primer adelanto de Visions hizo inconfundible el estilo de Studio Trigger, un estudio de animación japonés que es conocido por éxitos como el anime Tengen Toppa Gurren-Lagann, Kill la Kill (2016), Darling in the Franxx (2018), BNA: Brand New Animal (2019) y la película Promare (2019).

Estudios japoneses que participan en el anime

Foto: Studio Trigger y Lucasfilm

La Verdad Noticias te comparte que Kamikaze Douga, Kinema Citrus, Science Saru, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger y Production IG contribuirán cada uno a la serie de nueve cortos de anime de la franquicia Lucasfilm.

El proyecto SW: Visions, se transmitirá a través de Disney Plus a partir del 22 de septiembre. Puedes ver un adelanto compartido en el canal oficial de Star Wars en YouTube.

Sinopsis de Star Wars: Visions

“Desde el principio, las historias contadas en la galaxia de 'Star Wars' han contado a la mitología japonesa y las películas de Akira Kurosawa entre sus muchas influencias, y estas nuevas visiones explorarán aún más esa herencia cultural a través del estilo de animación único y la perspectiva de cada estudio de anime”, dijo Disney Plus para Deseret News.

Los títulos de cada corto se anunciaron de la siguiente manera: “The Duel” de Kamikaze Douga, “Lop and Ochō” de Geno Studio (Twin Engine), “Tatooine Rhapsody” de Studio Colorido (Twin Engine), “The Twins and The Elder” de Trigger, “The Village Bride” de Kinema Citrus, “Akakiri y T0-B1” de Science Saru, y “The Ninth Jedi” de Production IG.

Production IG es famoso por animar el clásico de CLAMP ×××HOLiC, Higashi no Eden, Kimi ni Todoke, Kuroko no Basket, Psycho-Pass, Ghost in the Shell: Arise, Haikyuu, Yūkoku no Moriarty y su nuevo anime Fena: Pirate Princess. ¿Qué piensas de Star Wars: Visions?

