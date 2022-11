Studio Ghibli se asocia con los productores de Star Wars

Studio Ghibli, el estudio de animación japonesa detrás de éxitos como El Viaje de Chihiro, se une a Lucasfilm, hogar de la franquicia Star Wars, para un nuevo y misterioso proyecto. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir todos los detalles.

El jueves, Ghibli tuiteó un video teaser críptico, con los logos de Lucasfilm y Studio Ghibli uno al lado del otro y no dijeron nada más. El video es silencioso, por lo que no hay temas escritos por John Williams para trabajar desde aquí.

Pero basta decir que lo más probable es que el avance sea para un proyecto de animación japonesa basado en una propiedad de Lucasfilm, y Star Wars parece una apuesta segura. Después de todo, Lucasfilm y Disney tienen varias series animadas de Star Wars, incluida la recientemente lanzada Tales of the Jedi.

El candidato más probable para Studio Ghibli es Star Wars Visions. Esta serie de antología animada contó con el trabajo de los estudios de anime Kamikaze Douga, Trigger, Production IG y otros.

A los creadores Hiroyuki Imaishi (Promare), Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex), Eunyoung Choi (Kaiba, Ping Pong The Animation), y Masahiko Otsuka (FLCL, Gurren Lagann), se les dio rienda suelta para contar sus propias historias en el universo de Star Wars.

¿Studio Ghibli trabajará en Star Wars Visions?

Una segunda temporada de Star Wars Visions llegará a Disney Plus en la primavera de 2023. Y aunque Disney y Lucasfilm no han revelado mucho sobre quién está contribuyendo, la parte 2 se presenta como una "gira mundial, que celebra la increíble animación que sucede en todos los países y culturas”. ¿Crees que Studio Ghibli esté en el proyecto?

