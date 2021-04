Studio Ghibli revela actualización sobre la nueva película de Hayao Miyazaki

Studio Ghibli se está moviendo junto con sus últimos proyectos detrás de escena, y uno de ellos está generando más expectación que el resto. Si no lo sabías, Hayao Miyazaki está trabajando en una nueva película titulada How Do You Livey dejó su retiro para darle vida a la función.

Ahora, una nueva actualización del animador Toshiyuki Inoue tiene a los fanáticos haciendo una doble toma del proyecto, y parece que este se terminará más temprano que tarde. La información se reveló en una entrevista con un programa de radio llamado After 6 Junction.

Fue allí donde a los fanáticos se les dijo mucho sobre la larga carrera del artista, ya que ha trabajado en todo, desde Akira hasta Kiki Entregas A Domicilio y más. Uno de los puntos de conversación más importantes menciona directamente la próxima película de Hayao Miyazaki.

Hayao Miyazaki no ha dejado de trabajar en How Do You Live

Según el usuario de Reddit go-nintendo-1987, Inoue dijo que cree que Hayao Miyazaki habrá terminado con su nueva película para el otoño. El artista continuó diciendo que está actuando como director de animación en la película:

"Lo que Miyazaki quiere es más que una simple reproducción de la realidad. Es la realización de una imagen que supera la realidad. Takeshi Honda puede hacer eso", se lee en el resumen.

"Vio una película parcialmente terminada. Era exactamente el anime de Miyazaki, pero al mismo tiempo el de Honda". Claramente, parece que a Inoue le está yendo bien en su nuevo puesto, y tiene grandes esperanzas en la película de Miyazaki. La Verdad Noticias te compartirá más actualizaciones en el futuro.

¿Cuándo se estrena How Do You Live?

Poco se sabe sobre la versión de Studio Ghibli de la historia How Do You Live, pero el cuento para niños es muy conocido en Japón. No pasará mucho tiempo antes de que se presente a los fanáticos de todo el mundo, por lo que tal vez veamos una fecha de lanzamiento en 2022 para esta película tan esperada.

