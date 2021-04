Studio Ghibli lanza una adorable línea de joyería para El Viaje de Chihiro

Studio Ghibli lanzó recientemente su primera incursión en el mundo de la animación generada por computadora con Earwig And The Witch, y parece que el estudio de anime se está sumergiendo una vez más en un territorio extraño con una línea de joyería que celebra uno de sus mayores éxitos de taquilla, El Viaje de Chihiro.

También conocida como Spirited Away, es una película que sigue a una niña atravesando un mundo mágico en un intento de convertir a sus padres en seres humanos después de que un hechizo los transformó en cerdos.

El Viaje de Chihiro ganó un premio de la Academia a la Mejor Película de Animación y fue una de las películas más rentables jamás estrenadas en Japón. Recientemente, Spirited Away perdió el codiciado título de la película más taquillera de Japón, al ser derrotada por el gigante conocido como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train.

Mira la línea de joyería de Studio Ghibli

Foto: @Otaku_USA en Twitter "Joyas de El Viaje de Chihiro"

Las joyas en cuestión, que una vez más nos están devolviendo al mundo de El Viaje de Chihiro, se lanzarán a través de las tiendas de Donguri Republic en Japón, pero los fanáticos del legendario estudio de animación que esperan agregar estas piezas de joyería a su colección también pueden ordenarlas en línea.

La cuenta de Twitter Outlet Otaku USA Magazine compartió este primer vistazo a las joyas temáticas de Studio Ghibli y Hayao Miyazaki, tomando aspectos del mundo mágico que sigue siendo uno de los lanzamientos más importantes del estudio hasta la fecha.

Planes del estudio japonés en 2021

Ghibli busca expandirse más allá del campo de la animación con su próximo parque de diversiones en 2021-2022, que dará vida a algunas de sus historias más importantes para los visitantes del parque.

El próximo año, Spirited Away será una de las películas que inspirará un lugar dentro del parque de diversiones, junto con algunas otras películas importantes de Ghibli, como Princess Mononoke, My Neighbor Totoro y Howl's Moving Castle, por nombrar algunas.que también se transmiten actualmente en HBO Max y Netflix como parte de su colección Ghibli.

Si bien el año pasado vio el lanzamiento de Earwig and the Witch dirigida por Goro Miyazaki, La Verdad Noticias te recuerda que el próximo proyecto de Studio Ghibli ya ha sido anunciado en "How Do You Live?" de Hayao Miyazaki, que traducirá una famosa novela en Japón.

