Studio Ghibli lanza Twitter oficial para Norteamérica con un trailer de Earwig

Studio Ghibli se encuentra en uno de sus mejores momentos en general, ya que su público de Norteamérica, especialmente después del anuncio del lanzamiento de su nueva película ‘Earwig and the witch’, la cual ya es esperada por miles de fans.

Dado que el número de seguidores americanos continúa aumentando, el famoso estudio que nos trae las obras de Hayao Miyazaki presentó su nueva cuenta de Twitter, con la cual estará en contacto con sus fanáticos de Estados Unidos.

Studio Ghibli lanza nuevo Twitter para Norteamérica

Studio Ghibli ahora estará más cerca de sus fans americanos

Desde el 27 de enero @GhibliUSA es el nombre de la cuenta de la famosa casa de animación japonesa, la cual estará exclusivamente dirigida a su público norteamericano, donde podrán recibir toda clase de noticias y actualizaciones de sus filmes favoritos.

SI esto no fuera suficiente, como uno de sus primeros tweets, Studio Ghibli lanzó el tráiler oficial de su nueva película animada ‘Earwig and the witch’, con lo que consiguió un gran aumento de seguidores.

Cabe mencionar que aunque la cuenta aparece creada en el mes de septiembre de 2020, fue apenas este 27 de enero que la actividad en el perfil comenzó a aumentar, y averiguamos en La Verdad Noticias que ya tiene más de 10,000 seguidores.

La nueva película de Studio Ghibli

Earwing se estrenará el próximo 5 de febrero, que nos contará la historia de una joven pelirroja, que, de acuerdo a lo que se ve en el tráiler, está escapando de otras personas con un bebé atado a su cuerpo, y aparentemente tiene habilidades mágicas, algo clásico de Studio Ghibli.

El tráiler concluye con la protagonista dejando a la bebé en un orfanato, mientras se aleja presuntamente para protegerla, lo que causó un gran hype en los fans de la franquicia, que ya esperan que sea un éxito como otras entregas que también se promocionaron en la cuenta de Twitter.

