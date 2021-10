Studio Ghibli estrenará la película Earwig y la bruja en Netflix

Actualmente, puedes ver casi todas las películas animadas clásicas de Studio Ghibli en Netflix y HBO Max. El primero es uno de los especializados en brindar a los fanáticos la oportunidad de ver algunas de las películas más legendarias del medio y ahora se prepara para lanzar Earwig y la bruja (Earwig And The Witch).

Lanzada por primera vez en 2020, la nueva película Earwig And The Witch no solo cambió las cosas al enfocarse en un grupo de personajes sobrenaturales que incursionan en la brujería, sino también al usar animación generada por computadora por primera vez.

Si bien la nueva película Earwig And The Witch podría haberse lanzado el invierno pasado, Ghibli todavía está trabajando no solo en la creación de nuevas películas, sino que la próxima será una adaptación de la popular novela japonesa, How Do You Live? También abrirá su primer parque de atracciones el próximo año.

Earwig y la bruja llega a Netflix

La cuenta oficial de Twitter de Netflix compartió la gran noticia de que Earwig And The Witch aterrizaría en su servicio de transmisión en una fecha aún no revelada, lo que deja a muchos preguntándose si otras películas de Ghibli están listas para dar el salto de HBO Max a otros servicios de transmisión.

Con el primer parque temático solo de anime basado completamente en las propiedades de Studio Ghibli, los fanáticos del legendario estudio de animación pueden esperar que las atracciones cobren vida algunas de las propiedades más importantes de la lista de la casa de producción, incluidas El Viaje de Chihiro, Mi Vecino Totoro, por nombrar algunas.

¿Cuál es la historia de Earwig And The Witch?

Póster oficial de Earwig y la bruja, película de Goro Miyazaki

Si no está familiarizado con Earwig And The Witch, la descripción oficial de la última película de Studio Ghibli dice así: "Al crecer en un orfanato, Earwig no tiene idea de que su madre tenía poderes mágicos. Su vida dará un nuevo giro cuando una familia extraña la acoja y se vea obligada a vivir con una bruja egoísta".

Si bien no se ha dicho si más películas de Ghibli darán el salto a otras plataformas, definitivamente parece que las guerras del anime están aumentando cuando se trata de los numerosos servicios de transmisión que compiten por la cima del montón.

Anteriormente La Verdad Noticias informó, que Hayao Miyazaki elogia el trabajo de su hijo en Earwig y la bruja. Goro Miyazaki también es conocido por las películas de Studio Ghibli, Cuentos de Terramar y La colina de las amapolas. ¿Qué piensas de la animación CGI en Ghibli?

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!