Studio Ghibli comparte todo sobre las protagonistas de sus películas

Studio Ghibli ha realizado durante mucho tiempo algunas de las películas más legendarias en el medio del anime. Las películas como Spirited Away, Princess Mononoke y Howl's Moving Castle, son solo algunas de la biblioteca en constante expansión del estudio que creció con el talento de Hayao Miyazaki.

En una entrevista reciente con Toshio Suzuki, otro de los cofundadores de Ghibli, él entró en detalles sobre la creación de Howl's Moving Castle y reveló un hecho sorprendente sobre las heroínas o protagonistas femeninas que han ayudado a hacer de Ghibli un estudio tan notable a lo largo de los años.

¿Por qué Studio Ghibli tiene protagonistas fuertes?

En la última entrevista con Toshio Suzuki, el cofundador de Studio Ghibli señaló que todas las protagonistas femeninas creadas por Hayao Miyazaki están basadas en su madre cuando era joven, porque "Miyazaki tiene un complejo materno".

Traducción: "Contestaré", siendo las palabras de Toshio Suzuki en Twitter

El futuro de Studio Ghibli en el cine

El año pasado, Studio Ghibli lanzó otra película de anime que decidió dar un gran paso en una nueva dirección con la animación tridimensional, Se trata de Earwig And The Witch, que se lanzó a fines del año pasado durante la temporada navideña.

El estudio japonés también está trabajando en How Do You Live?, una adaptación de una popular novela japonesa en Oriente. Está claro que el estudio que fue creado por personas como Suzuki y Hayao Miyazaki seguirá teniendo un futuro brillante por delante. Después de todo, ellos crean historias muy diferentes de lo que hemos visto antes.

Con un parque de diversiones en construcción y la biblioteca de películas actualmente disponible en HBO Max, Ghibli definitivamente continúa haciéndose un nombre por sí mismo. La Verdad Noticias te recuerda que también puedes ver sus películas en Netflix.

Studio Ghibli ha recibido una buena cantidad de premios a lo largo de los años y El Viaje de Chihiro pudo llevarse a casa un Premio de la Academia a la "Mejor Película". Sorprendentemente, la película de Miyazaki fue destronada recientemente por Kimetsu no Yaiba: Mugen Train. ¿Qué opinas de las protagonistas en Ghibli?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!