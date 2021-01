Studio Ghibli comparte en Twitter fotos de Hayao Miyazaki trabajando

El Studio Ghibli no tendría el mítico status que tiene hoy en día de no haber sido por el director Hayao Miyazaki por lo que el estudio de animación ha dado a los fans la oportunidad de ver al maestro de la animación trabajando detrás de escenas a través de Twitter.

Si bien el Studio Ghibli ha dado su primer paso en la animación 3DCG las imágenes de Hayao Miyazaki compartidas en Twitter dejan ver que el estudio de animación no ha dejado de lado sus raíces en el trabajo manual.

Es sabido que Hayao Miyazaki pensaba retirarse de la animación y dejar los asuntos de Studio Ghibli detrás, sin embargo el director se ha dedicado a trabajar en una adaptación de la popular novela ‘How Do You Live” que debería estrenarse este año.

Si bien la nueva película de Studio Ghibli ‘Earwig And The Witch’ hace uso de la tecnología 3DCG en las imágenes compartidas en Twitter se puede ver que Hayao Miyazaki no deja de lado instrumentos tradicionales como lápiz y papel para llevar su visión a la pantalla.

Las motivantes fotos de Haya Miyazaki

La intención del Studio Ghibli de compartir estas imágenes en su cuenta oficial de Twitter es demostrar que Hayao Miyazaki se mantiene trabajando aún en plena pandemia sin perder la esperanza de que tras la contingencia vendrán tiempos mejores para la animación y el mundo.

Es así que la cuenta de Twitter del Studio Ghibli deja ver cada más escenas al interior del mítico recinto llevado a la fama por las obras de Hayao Miyazaki. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de este popular estudio de animación para traerte lo más reciente.

