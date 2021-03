Studio Ghibli: “How Do you Live?” de Hayao Miyazaki está a mitad de camino

La revista británica de películas impresas Sight & Sound publicó el 1 de marzo una entrevista con el productor de Studio Ghibli, Toshio Suzuki, en su número de abril de 2021. Aquí nos confirmaron que la próxima película de Hayao Miyazaki, How Do you Live? está a la mitad.

Toshio Suzuki había declarado en una entrevista en diciembre pasado que la animación de ¿Cómo vives? (Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka) está a medio terminar y que la película tendrá una duración de 125 minutos. En la entrevista, el productor japonés también declaró que no espera que la película se estrene hasta dentro de tres años.

El entrevistador, periodista y autor Alex Dudok de Wit, también afirmó que Studio Ghibli "tiene otra película en desarrollo, aunque no se han anunciado detalles", y que el estudio "puede estar enfrentando un cambio de guardia".

Hayao Miyazaki reveló seguir haciendo películas

Suzuki también había declarado en diciembre que se estaba preparando otra película. La entrevista también revela que Hayao quería dirigir Earwig and the Witch, la adaptación al anime de Goro Miyazaki (su hijo) de la novela del mismo nombre por Diana Wynne Jones.

Se confirmó que Hayao fue persuadido por el productor de Ghibli para que continuara dirigiendo How Do You Live?. Además, Suzuki declaró que persuadió a Goro Miyazaki para que usara 3D CG en lugar del CG de “cel-shading” que usó en la serie Ronja the Robber's Daughter.

Dos Miyazakis en Studio Ghibli

Con ambos Miyazakis trabajando en diferentes películas al mismo tiempo, Studio Ghibli "se encontró dividido en dos bandos: Equipo Hayao y Equipo Goro". Suzuki agregó que "sentía que el Equipo Goro era mejor", ya que tenía a “personas más jóvenes y con más talento en el equipo".

El equipo de Goro Miyazaki también era más internacional y tiene planes de hacer más películas. Goro señaló que Ghibli debería continuar tanto con películas en 2D dibujadas a mano como con películas en 3D CG.

La Verdad Noticias informó anteriormente en diciembre de 2019 que la película How Do You Live? estaba completa en un 15% a fines de octubre de ese año; después de tres años y medio de producción. Suzuki luego declaró en mayo de 2020 que el personal había completado 36 minutos de la película.

Hayao Miyazaki derivó el título de la película de la obra maestra del mismo nombre del escritor Genzaburō Yoshino de 1937. Agregó que este libro es una historia que tiene un gran significado para el protagonista de su película.

El libro de Yoshino se centra en un hombre llamado Koperu y su tío, y a través del crecimiento espiritual de Koperu, analiza cómo vivir como seres humanos. ¿Estás emocionado de un nuevo largometraje por el legendario director de El Viaje de Chihiro? Studio Ghibli continúa siendo un ícono de la animación japonesa.

