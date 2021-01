Studio Ghibli: Goro entra de lleno al 3D bajo la sombra de Hayao Miyazaki

Studio Ghibli es hogar de los maestros de la animación japonesa y bajo la dirección de Goro Miyazaki han entrado en una nueva era de 3D de la mano de la cinta Earwig and the Witch. El estudio alcanzó un estatus legendario bajo el mando del fundador Hayao Miyazaki.

La apuesta del director Goro por el 3D fue algo que el fundador de Studio Ghibli Hayao Miyazaki respetó.

Y es que hasta en la película 3D de Goro es innegable la marca de Hayao Miyazaki sin embargo los fans de la animación tradicional de clásicos como ‘Mi Vecino Totoro’ y la ‘Princesa Mononoke’ podrían extrañarse con la nueva propuesta a computadora del Studio Ghibli.

Y es que bajo la sombra del legado de su padre Hayao, Goro Miyazaki sabe que la película de 3D Earwig and the Witch es una apuesta para Studio Ghibli, ya que los seguidores del estudio por más de 30 años podrían sentirse decepcionados.

Goro toma la batuta de Hayao Miyazaki en Studio Ghibli

De hecho el director Goro tiene muy en claro que pese a la fama internacional de Studio Ghibli y el legado de su padre Hayao Miyazaki el estudio japonés no tiene los medios para competir con las grandes producciones de Hollywood por lo que si bien Earwig and the Witch cuenta con animación 3D la cinta cuenta con el ‘alma’ que ha hecho famosas las producciones de la casa.

Es así que tras Earwig and the Witch, el Studio Ghibli se encuentra trabajando en nuevos proyectos en los que Goro y Hayao Miyazaki sin duda continuarán plasmando mundos de fantasía con su particular visión. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca al famoso estudio de animación para traerte lo más reciente.

