Studio Ghibli: Fan da vida a Nausicaa con impresionantes modelos 3D

Studio Ghibli se está sumergiendo en el arte tridimensional por primera vez en su historia con su próximo largometraje que se lanzará a finales de este año en Earwig and the Witch.

Un artista en línea aprovechó la oportunidad antes del lanzamiento de la película para tomar el estilo de animación y aplicarlo a una de las películas clásicas del estudio,&Nausicaa of the Valley of the Wind.

Nausicaa of the Valley of the Wind fue estrenada en 1984

A lo largo de las décadas, Studio Ghibli se ha ganado con creces su reputación legendaria e incluso ha sido honrado por los Premios de la Academia al dar a su película mágica en El viaje de Chihiro el premio a la Mejor Película de Animación de ese año.

Studio Ghibli deja animación tradicional por la 3D

Earwig and the Witch marcará un gran cambio para el estudio de Hayao Miyazaki, que tradicionalmente ha utilizado el trabajo de arte bidimensional para dar vida a sus mundos mágicos, generalmente enfocándose en un protagonista que proviene del mundo de lo mundano.

Nausicaa, sin embargo, fue una película muy especial para Studio Ghibili en general, ya que fue la primera película animada para la que se creó específicamente la casa de animación, adaptando una serie de manga de larga duración.

Tan popular fue Nausicaa of the Valley of the Wind, de hecho, que incluso consiguió su propia obra de teatro kabuki en Japón, volviendo a contar los eventos de este mundo de anime drásticamente diferente que ayudó a crear el legendario estudio animado.

Así se vería Nausicaa en 3D

El usuario de Twitter Sketchfab compartió esta impresionante recreación tridimensional de uno de los momentos asombrosos de Nausicaa of the Valley of the Wind, que muestra cómo se verá la próxima película de Studio Ghibli, Earwig and the Witch cuando se lance a finales de este año:

Studio Ghibli ha ascendido hasta el punto en que su animación se ha movido fuera del mundo del anime, con un museo propio e incluso un parque temático que se está creando que dará vida a varias de las creaciones del estudio de animación.

Considerado uno de los mejores estudios de animación del mundo de hoy, siempre estamos ansiosos por ver qué le depara el futuro a Studio Ghibli con sus próximas películas, Earwig and the Witch y How Do You Live!.

Te puede interesar: ANIME: Studio Ghibli y Hayao Miyazaki continúan trabajando pese al COVID-19

¿Qué opinas de esta increíble animación que recrea a Nausicaa? No dudes en hacérnoslo saber en los comentarios.