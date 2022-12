Studio Ghibli: ¿Cuándo se estrena la última película de Hayao Miyazaki?

Se dieron a conocer detalles sobre la nueva y última película de Hayao Miyazaki, el director del filme ganador del Oscar, El Viaje de Chihiro. Sigue leyendo La Verdad Noticias para descubrir todo sobre la fecha de estreno y más información del nuevo largometraje, How Do You Live? (¿Cómo vives?).

Tenemos buenas noticias para tí, puesto que la nueva película de Ghibli acaba de lanzar su primer póster. Se trata de la última cinta que será dirigida por Miyazaki tras casi 10 años de ausencia como director.

La película más reciente del cineasta fue The Wind Rises en 2013 y con ella recibió la nominación al Oscar por mejor película animada. Sin embargo, el director Hayao Miyazaki anunció su retiro de la animación, luego de muchos éxitos como Ponyo, Mi vecino Totoro y El Castillo Vagabundo.

¿Cuál es la última película de Studio Ghibli?

Visual de la película de Studio Ghibli, How Do You Live?

La película lleva por nombre en español “¿Cómo vives?”, traducido del japonés "Kimitachi wa Dou Ikiru ka". Por fin sabemos algunos detalles de la producción, trama y fecha de estreno para cines japoneses.

Aunque Miyazaki fundó Studio Ghibli junto a Isao Takahata y Toshio Suzuki en 1985, uno de los mejores estudios de animación que existen, el director de El Viaje de Chihiro anunció que regresaría de su jubilación. Esta vez para realizar la película final de su carrera, misma que ha estado trabajando desde el año 2017.

¿Cuándo sale How Do You Live de Ghibli?

La película se estrenará en cines de Japón el 14 de julio de 2023. Sin embargo, se desconoce la fecha de estreno internacional o si llegará a cines de México y Latinoamérica. Mientras tanto, puedes ver casi todas las películas de Studio Ghibli desde la plataforma Netflix.

How Do You Live?, está basada en la novela homónima publicada por Genzaburo Yoshino en 1937. Su historia nos cuenta la vida de Cooper, “un adolescente de 15 años que lamenta el fallecimiento de su padre y se ve obligado a afrontar su pérdida”.

“Copper atraviesa un viaje sobre crecimiento espiritual y descubre el significado de la vida con la ayuda de su tío, cuyo consejo le es transmitido por medio de un diario”, describió el portal Sensacine.

El mismo Hayao Miyazaki declaró que se trata de uno de sus libros favoritos y decidió adaptarlo a una película animada para dedicarla a su nieto. Según el productor Toshio Suzuki, “es su manera de decir 'Abuelo está en camino hacia el próximo mundo, pero deja esta película como regalo”.

Después del estreno de Zen: Grogu y las criaturas, un cortometraje de Studio Ghibli y Lucasfilm disponible en Disney Plus, sabemos que la última película de Hayao Miyazaki será igual de emotiva, pero legendaria.

