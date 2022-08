¿Studio BONES está trabajando en el anime SK8 the Infinity Temporada 2?

SK8 the Infinity es un anime deportivo como ningún otro, y los fanáticos no están listos para ver el final de la serie. En enero de 2021, el programa debutó con un gran éxito, y el fandom ha estado pidiendo más contenido desde que terminó en abril. Y gracias a una semana de celebración, los rumores sobre la segunda temporada son más grandes que nunca.

Todo comenzó hace solo unos días en Studio Bones, cuando comenzó una semana de celebración para SK8 the Infinity en Japón. El evento está programado para concluir el 14 de agosto en Japón, y el calendario del domingo está repleto.

La Verdad Noticias te comparte que el estudio de animación reunirá a los actores de voz de Reki y Langa para una transmisión especial, y el gran evento comenzará por la tarde. Por supuesto, no se ha dado información sobre lo que implicará el evento, pero eso no ha impedido que los fanáticos se pregunten por la animación japonesa.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de SK8?

Imagen: Studio BONES / SK8 The Infinity

SK8 the Infinity no tiene fecha de estreno para su temporada 2. Sin embargo, recibió grandes elogios tras su lanzamiento el año pasado, por lo que muchos sintieron que era extraño que no se anunciara la segunda temporada.

Este fin de semana (13-14 de agosto 2022) finalmente podría dar a los fanáticos una respuesta sobre el futuro del anime, por lo que los internautas querrán estar atentos a cualquier actualización en los próximos días.

Por supuesto, el anime es original, por lo que puedes comprender la vacilación del estudio al ordenar una segunda temporada inmediatamente después de la primera. El título deportivo no tiene una base de fanáticos establecida para continuar, pero sus personajes coloridos ciertamente se han ganado a los fans.

Ahora, hay dos series de manga que mantienen vivo a SK8 the Infinity con actualizaciones semanales, así que esperamos que la franquicia se prepare para la segunda temporada lo antes posible.

Crunchyroll transmitió los 12 episodios de la primera temporada y describe a uno de los mejores animes de 2021 como tal: “Langa entra en el torneo que determinará quién es el mejor de la “S”. Sin embargo, Reki no participará”.

La sinopsis de SK8 The Infinity continúa: “Debido a su complejo de inferioridad frente a Langa, Reki se separa de él. Su ausencia ensombrece el corazón de Langa cuando comienzan las clasificaciones para el torneo. Mientras se decide quiénes participarán de la competencia principal, el público se conmociona con un skater misterioso. La identidad de ese skater es…”

