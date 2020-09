Strike the Blood 2 llega a Crunchyroll ¿Pero qué sabemos de la temporada 4?

El popular anime de Strike the Blood 2 se estrenó en la plataforma de Crunchyroll y estará disponible en varios países. Desde los Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, hasta América Central y del Sur.

También conocido como Strike the Blood Second, es una temporada conformada por ocho episodios OVA. Originalmente se estrenaron en Japón desde noviembre de 2017 hasta mayo del mismo año.

El anime actualmente cuenta con cuatro temporadas, mismas que han adaptado las novelas ligeras escritas por Gakuto Mikumo e ilustradas por Manyako. La animación fue realizada por Silver Link junto con Connect y rápidamente se posicionó como un título muy popular entre los fanáticos internacionales.

Foto: Kadokawa

Strike the Blood: Temporada 4

Hemos visto numerosos títulos de anime anunciados para 2020. Pero, muchos se pospusieron debido a la pandemia de Covid-19. Por fortuna no ocurrió lo mismo con Strike the Blood 4 (IV), ya que desde abril de 2020 se estrenaron los primeros capítulos.

La cuarta temporada contará con un total de 12 episodios OVA, según información de My Anime List. Estos capítulos se estrenarán en seís volúmenes (2 episodios cada uno) y seguirán llegando hasta el 30 de junio de 2021; por lo que tendremos mucho de Strike the Blood durante la pandemia.

Trama de Strike the Blood 4

La cuarta temporada de anime comienza justo donde se quedó la temporada 3. La trama gira en torno a un vampiro llamado Kojo, que fue animado por Lady La Folia. Por otra parte, las bestias asaltaron el reino y los fanáticos prevén que el protagonista utilizará sus fuerzas para salvar a sus amigos.

Te puede interesar: ANIME: “Sing a Bit of Harmony” es la película original de Funimation y JC Staff

Puedes ver Strike the Blood directamente en la plataforma de Crunchyroll, junto con otra gran variedad de series que se mantienen en los primeros lugares de popularidad. De igual forma, este sitio de streaming ha comenzado a crear sus propios animes originales como The God of High School y el esperado Onix Equinox.