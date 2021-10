Star and Stripe podría perder ante Shigaraki de My Hero Academia

My Hero Academia podría estar en pausa cuando se trata de su anime, con la sexta temporada ya confirmada, pero el manga de Kohei Horikoshi aún continúa lanzando nuevos capítulos que tienen lugar después del final de War Arc.

Este arco ve al villano Shigaraki Tomura enfrentarse al héroe número uno de los Estados Unidos, Star and Stripe. Si bien el Quirk de Star And Stripe es uno de los más poderosos que hemos visto hasta la fecha en la franquicia Shonen, hay una razón específica por la que Shigaraki podría tener esta pelea actual en la bolsa.

¡Advertencia! Si aún no ha leído el último capítulo del manga de Boku no Hero Academia en MANGA Plus, el capítulo 330, es posible que desee mantenerse alejado. Ya que en La Verdad Noticias nos sumergimos en el territorio de los spoilers.

Shigaraki vencería a Star and Stripe por esta razón

Spoilers de Boku no hero Academia 330 - 331

Desde que obtuvo los poderes del Quirk conocido como All For One, el villano del mismo nombre se ha ido apoderando lentamente de la mente y el cuerpo de Shigaraki, su joven pupilo. Con el poder de Star and Stripe, que le permite tomar el control de cualquier cosa que toque siempre que diga el nombre del objeto y / o persona, Shigaraki puede evadir este poder porque no se trata de él.

Hay dos razones para esto, la primera es que el villano cambió su nombre de Tenko Shimura a Tomura Shigaraki después de que el joven villano asesinara a su propia familia. Traído por el villano principal, Shigaraki tomó el nuevo nombre sin dudarlo y se embarcó en un viaje para destruir la sociedad como funcionaba actualmente.

La otra razón de por qué el poder de Star and Stripe es ineficaz, es porque All For One se ha unido con Shigaraki, creando un nuevo ser, que el poderoso antagonista explica: "¡Ya no soy All For One ni Tomura Shigaraki, ahora nos fusionamos en una nueva persona por completo!"

Con el próximo capítulo aparentemente siendo el final de la batalla entre el héroe y el villano, el mundo se volverá mucho más aterrador si Shigaraki puede robar el Quirk del héroe número 1 de los Estados Unidos. Por esta razón, Star and Stripe tiene preocupados a los fans de My Hero Academia.

¿Dónde ver My Hero Academia doblaje latino?

Puedes ver el anime de My Hero Academia con doblaje latino en Crunchyroll. El sitio de streaming también tiene disponible los episodios de las 5 temporadas en su idioma original japonés y con subtítulos en español.

