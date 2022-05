Star Wars Visions anuncia oficialmente su segunda temporada con Disney Plus

Resulta que el equipo de Disney y Lucasfilm van a dar nueva vida a Star Wars Visions, la antología dedicada a la franquicia Star Wars pero con una animación estilo anime. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las actualizaciones.

Después de que surgieron rumores de una nueva temporada para el anime, Star Wars Celebration confirmó que el programa recibió el visto bueno oficial para la segunda temporada.

Para aquellos que no están familiarizados con Star Wars Visions, el programa hizo su debut el otoño de 2021 y se erige como el primer proyecto de anime de la franquicia. La primera temporada se lanzó exclusivamente en Disney+ y consta de nueve cortos que se centran en diferentes partes del universo de Star Wars.

Desde los Sith hasta la caída de la Orden Jedi y las cantinas, Star Wars Visions visitó todo tipo de historias, y los fanáticos recibieron la primera temporada con grandes elogios. Por supuesto, su animación llamó la atención de inmediato, y Visions tuvo que agradecer a sus comités de producción.

Algunos de los mejores estudios de la industria del anime se unieron para el proyecto. Studio Colorido, Studio Trigger, Science SARU, Kinema Citrus, Geno Studio, Production IG y Kamikaze Douga figuraron como estudios para la primera temporada. En este momento, no sabemos si alguno de estos estudios regresará para la segunda temporada o si se unirán nuevos a la alineación.

Si no te has puesto al día con Star Wars Visions, puedes encontrar sus episodios en streaming en Disney Plus. El corto más largo tiene una duración de 22 minutos y el más corto de 13 minutos. Y si deseas una recomendación de nuestra parte, nunca dejaremos pasar la oportunidad de elogiar "The Duel" y "The Twins" a cualquiera que quiera escuchar.

"The Duel" - Anime de Star Wars Visions

Como puedes imaginar, los fanáticos están ansiosos por ver cómo esta antología de anime aborda Star Wars con una nueva temporada. Esta renovación es solo uno de los muchos anuncios de Star Wars Celebration la semana pasada.

Desde el lanzamiento anticipado de Obi-Wan Kenobi hasta el orden de Star Wars: Tales of the Jedi, la franquicia ha estado ocupada, y la segunda temporada de Star Wars Visions se sumará a la pila.

