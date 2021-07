Star Wars: Todo lo que sabemos sobre la serie de anime Visions

Después de años de películas y programas de televisión de Star Wars, los fanáticos del gigante de Lucasfilm están obteniendo una serie de anime llamada Visions. Echemos un vistazo a todo lo que sabemos sobre el nuevo y emocionante programa de Disney +.

En diciembre de 2020, el Twitter oficial de Star Wars anunció Visions. Más tarde un tweet de seguimiento confirmó que la serie de "cortometrajes originales" se estrenaría el 22 de septiembre en Disney +.

Star Wars: Visions no es canon

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el sitio web oficial confirmó que Visions no es canon. En otras palabras, el nuevo anime de Star Wars no encaja en la historia oficial de la saga Skywalker.

"Realmente queríamos darles a estos creadores un amplio espacio creativo para explorar todo el potencial imaginativo de la galaxia de Star Wars a través de la lente única del anime", dijo el productor ejecutivo James Waugh, según el sitio web oficial.

Hay siete estudios de anime participando

Star Wars Visions está dirigido por siete estudios de anime. Los siete estudios son Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru y Production IG.

"Lo que es realmente emocionante es lo único y especial que es cada uno de estos cortos", dijo el productor ejecutivo Josh Rimes, según el sitio web oficial. "Cada estudio tiene diferentes estilos y tonos".

Kathleen Kennedy anunció la serie en 2020

Kathleen Kennedy anunció la serie en 2020.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, recibe mucho odio de los trolls en línea. Muchos la culpan por lo que sienten que fue una mala narración en The Last Jedi y The Rise of Skywalker.

Pero la verdad es que Kennedy es responsable de algunos de los mejores programas nuevos del universo de Star Wars. Ella está detrás de The Mandalorian, The Bad Batch y la próxima miniserie de Kenobi.

También fue la primera persona en anunciar Visions a los fans. Según CBR, Kennedy hizo el anuncio en el Investor Day de Disney en 2020. Dijo que Visions "ofrece una perspectiva cultural fresca y diversa" a la saga Skywalker.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!