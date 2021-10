Spoilers de My Hero Academia manga 329 revelan problemas para Star and Stripe

El héroe número uno de los Estados Unidos, Star and Stripe, llegará a Japón, pero las últimas filtraciones de My Hero Academia manga 329 provocan que el nuevo hérpe probablemente reciba una bienvenida hostil.

El usuario de "Discord Rukasu" ha compartido los spoilers del capítulo 329 de Boku no Hero Academia. El capítulo comienza con All For One sentado en un trono y hablando con algunos Nomus.

A continuación, La Verdad Noticias te comparte los spoilers, fecha de estreno y dónde leer el manga shonen de Kohei Horikoshi, Boku no Hero Academia. Te recordamos que el capítulo 328 anterior, revela el escape de Stain de Tártaro.

Spoilers de My Hero Academia manga 329

Manga de My Hero Academia (Foto: Shonen Jump)

All For One confesó que pudieron esconderse debido a que los jailbreakers causaron estragos y detuvieron las investigaciones. Las notas de All For One eran el objetivo a corto plazo y conseguir One For All era su objetivo medio.

Spinner parece confundido porque cree que tener en sus manos One For All es la máxima prioridad. All For One afirma que All Might ha destruido todas las organizaciones criminales en Japón. Pero existen varias organizaciones de este tipo en todo el mundo y ha estado en contacto con algunas de ellas.

Agrega que Star and Stripe es la razón por la que estas organizaciones no pueden unir fuerzas y dominar a los héroes a nivel global. All For One siente que si llega a ellos, no tendrán más remedio que rendirse. Pero si AFO puede robarle su Quirk, se volverán más fuertes.

Imágenes de Boku no Hero Academia manga 329

Los spoilers del capítulo 329 de MHA muestran que All For One tendrá un nuevo trabajo para Spinner en los próximos días. Más tarde, en el capítulo, Hawks y Best Jeanist están en el auto hablando sobre la llegada de Star and Stripe.

El héroe número 1 de los Estados Unidos está a punto de ingresar al espacio aéreo japonés y discutirá su próximo movimiento. De repente, reciben una llamada de Tsukauchi, quien les dice que recibió una llamada del héroe informándole sobre la presencia de cierto villano.

Hacia el final del capítulo 329, se muestra a Star and Stripe volando, pero alguien se interpone en su camino, y es Shigaraki Tomura. El héroe le pregunta si él es el villano, All For One.

¿Dónde encuentro el manga de Boku no Hero?

Puedes encontrar el manga de My Hero Academia en MANGA Plus y VIZ Media. El capítulo 329 está programado para ser lanzado el domingo 10 de octubre. La versión impresa del capítulo llegará a las gradas el lunes.

