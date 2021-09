Spoilers de My Hero Academia episodio 112 y dónde ver el anime

Los fanáticos de My Hero Academia están esperando el lanzamiento oficial de la temporada 5, episodio 24. El también considerado episodio 112 del anime en general, marcará el final del Arco de My Villain Academia, y aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre su calendario de lanzamientos.

A todos los fanáticos de MHA les encantó el arco de My Villian Academia en el anime, pero a medida que todas las cosas buenas lleguen a su fin, el arco de la historia actual concluirá en el próximo episodio producido por Studio BONES. Además, a la temporada actual solo le quedan dos episodios más.

Por supuesto, la comunidad de fans está desconsolada porque la temporada 5 de MHA terminará pronto. Pero al mismo tiempo, todos están emocionados de ver lo que nos deparan los episodios restantes. La nueva entrega animada del creador Kohei Horikoshi, también revela el trágico origen de Tomura Shigaraki y a continuación te dejamos los spoilers.

¿Cuándo sale Boku no Hero Academia episodio 112?

Anime de My Hero Academia se centra en Shigaraki

El episodio 24 de la temporada 5 de Boku no Hero Academia está programado para lanzarse el sábado 18 de septiembre de 2021. Puedes ver la última y todas las temporadas anteriores del anime My Hero Academia en Crunchyroll y Funimation.

Para los usuarios premium de Crunchyroll, el próximo episodio estará disponible el 18 de septiembre. Sin embargo, el penúltimo episodio estará disponible para los usuarios gratuitos la próxima semana, el 25 de septiembre.

Spoilers y vista previa del episodio 112

Curiosamente, la vista previa del próximo episodio 112 de MHA está oficialmente disponible. El episodio final del arco de "My Villains Academia" se centraría en la continuación de los orígenes de Tomura Shigaraki, cuando el villano era solo un niño con sueños de ser un héroe.

Anteriormente, Tomura recordó su pasado como Tenko Shimura, el nieto de Nana Shimura (predecesora de All Might y usuaria de One For All). El origen de su Quirk causó el asesinato de su familia y provocó el interés de All For One en Shigaraki.

Shigaraki desatará su nuevo poder en MHA Episodio 112

¿Cómo se convirtió el niño en sucesor de All For One?

De manera fascinante, el episodio 112 mostrará cómo el diablo extendió su mano a un niño indefenso que no habría sobrevivido sin él. Sin embargo, ese niño se convirtió en el sucesor de All For One y no disfruta perder una batalla. Con el manga haciendo un hiatus por salud de Kohei Horikoshi, los fans solo de anime esperan tener más noticias de la sexta temporada.

¿Cuántas temporadas son de My Hero Academia?

Al momento de redactar este artículo son 5 temporadas en total de Boku no Hero Academia. El anime tiene más material de origen en el manga, pero Studio BONES necesita tiempo para producir los nuevos episodios.

Te recordamos que la tercera película de la franquicia, MHA: World Heroes Mission, ha tenido buena recepción en taquilla japonesa y esto sin duda beneficia la producción de una temporada 6. Finalmente, puedes ponerte al día con el manga de My Hero Academia en MANGA Plus.

