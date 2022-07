Spoilers de My Hero Academia Capítulo 359 rompen Internet

Tan pronto como Kohei Horikoshi regrese de su año sabático creativo de dos semanas, comenzará a trabajar en el Capítulo 359 de My Hero Academia. Un suspenso en el capítulo final dejó a los lectores al borde de sus asientos, preguntándose qué pasaría después con Shigaraki.

La rotación entre todos los conflictos clave tiene ventajas y desventajas, como la tendencia de los lectores a sentirse distantes si están separados de sus personajes favoritos durante un período prolongado de tiempo.

Muchos fanáticos del manga My Hero Academia se han quedado esperando el regreso de Midoriya Izuku (Deku), quien no ha aparecido en un capítulo especial en los últimos meses. Los fanáticos de My Hero Academia esperaban una representación particular de las secuelas del ataque de Bakugo en el Capítulo 359 del manga.

My Hero Academia Capítulo 359 fecha de lanzamiento

El capítulo 359 de My Hero Academia estará disponible en breve para aquellos que viven en otras zonas horarias. El lunes 18 de julio se estrenará en todo el mundo. La siguiente es una lista de la hora local en varias zonas horarias en todo el mundo cuando se publicará el programa.

Hora estándar del Pacífico: 8 a.m.

Hora estándar del este: 10 a.m.

Hora estándar central: 11 a.m.

Horario de verano británico: 4 p.m.

Horario de verano de Europa Central: 5 p.m.

Hora estándar de la India: 8:30 p.m.

Hora local de Filipinas: 23:00

Hora de verano central de Australia: 3:30 AEDT 19 de julio de 2022

Después de su publicación el 18 de julio, los lectores podrán leer el Capítulo 359 de My Hero Academia en una variedad de aplicaciones, incluidas Manga Plus de Shueisha, VIZ Media y Shonen Jump.

Spoilers de My Hero Academia 359

Se confirmó que la mayor debilidad de Izuku es Katsuki, pero a que costo#MHASpoilers #MHA359 pic.twitter.com/dIRpWHAWQE — Sam'sh �� izuku month! (@Sam_dkbkstars) July 13, 2022

Al momento de redactar este artículo en La Verdad Noticias, “MHASpoilers” es tendencia en Twitter. Los escaneos sin procesar se han filtrado en línea, por lo que tenemos una idea de la próxima batalla entre héroes y villanos.

Se anticipa que el Capítulo 359 de My Hero Academia mostrará más de la lucha que se ha estado gestando entre Shigaraki y los Héroes. Debido a que aún no se sabe cómo Shigaraki se vería afectado por el ataque de Bakugo, los lectores pueden anticipar que no habrá una influencia significativa causada por él en el capítulo 359.

Es razonable anticipar que los héroes consultarán entre sí y diseñarán un nuevo plan para hacer frente a la situación. Se anticipa que el personaje Deku aparecerá al final del capítulo 359 de My Hero Academia.

Esto me genera mucho dolor, tamaki y prácticamente los 3 grandes aceptando su muerte y que les hubiera gustado tener su fiesta de graduación ,solo son chicos que seguían sus sueños, sueños que tal ves otra generación cumplirá.#MHAspoilers #MHA359 #bnha359 pic.twitter.com/ZaI97Cy3Mz — Eshi☆▪︎ (@tddk_bhkm) July 13, 2022

Esto se debe a que todos los héroes están tratando de ganar más tiempo antes de que llegue Deku. Y además, en el Capítulo 357, Horikoshi les dio a los lectores un vistazo de Deku. Anteriormente, tuvimos un momento impactante en el Capítulo 355 del manga Boku no Hero Academia.

Se anticipa que My Hero Academia 359 será un momento apropiado para presentar a Deku. Sería apropiado discutir su rareza en este momento. Los escaneos muestran a los 3 grandes o Big Three (Mirio, Nejire y Tamaki) nuevamente juntos pero con una "expresión de que están preparados para morir", vemos a Eraserhead y Shinsou dando todo para mantener activado el Quirk de su maestro. Finalmente, Katsuki Bakugo nuevamente es herido de gravedad.

