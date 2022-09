Spoilers de My Hero Academia 365: Edgeshot y Mirko llevan sus vidas al límite

Los últimos capítulos del manga My Hero Academia, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi, han puesto frenéticos a los fanáticos, y el más nuevo no es diferente. Recientemente, los spoilers del Capítulo 365 de MHA se filtraron en línea y le dio un rayo de esperanza a Katsuki Bakugo.

Antes de cada lanzamiento de Weekly Shonen Jump, las imágenes de las primeras impresiones generalmente se filtran en línea unos días antes, y este es el caso una vez más con la última ronda de filtraciones de My Hero Academia. El hashtag #MHA365 también fue tendencia en Twitter luego de las filtraciones.

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers importantes para el Capítulo 365 del manga My Hero Academia en este artículo. En caso de que necesites un repaso, los eventos del Capítulo 362 mostraron la aparente muerte de Bakugo a manos de Tomura Shigaraki. Pero en el Capítulo 364, parece que hay un plan para revivirlo.

Spoilers de My Hero Academia Capítulo 365

El último capítulo casi confirma la idea del Capítulo 362 de que el héroe profesional Edgeshot revivirá a Bakugo usando su Quirk Foldabody que le permite transformar su cuerpo y deslizarse en espacios reducidos.

Debido a las circunstancias extremas, Edgeshot se estiró lo suficiente como para reparar los órganos de Bakugo y coser sus heridas. Pero esto tiene el costo de que Edgeshot ya no pueda volver a la normalidad.

No es seguro exactamente si Edgeshot aún mantendrá la conciencia cuando Bakugo se cure, pero lo que sí es seguro es que todavía se sacrifica por el bien de Bakugo. Y aunque el estudiante aún no ha regresado técnicamente, parece que está configurado para ser revivido pronto, posiblemente en el próximo Capítulo 366 de MHA.

Además de que Edgeshot revivió a Bakugo, los fanáticos en línea vitorearon el momento épico con Mirko que ataca ferozmente al Shigaraki controlado por All For One.

Como uno de los favoritos de los fanáticos de la serie, el momento épico de Mirko deleitó a los fanáticos en línea, ya que mostró la tenacidad y el poder del actual héroe profesional No. 5.

Otra cosa interesante del capítulo es Shigaraki, quien no cree que Bakugo haya podido lastimarlo. Los recuerdos de su pasado también inundaron su mente cerca del final del capítulo, brindando a los fanáticos más información sobre su trágico pasado.

Algunos fanáticos también notaron cómo Shigaraki no puede creer cómo los héroes profesionales todavía se esfuerzan por salvar a Bakugo. Esto contrasta fuertemente con su pasado cuando nadie se acercó a él.

El Capítulo 365 de My Hero Academia se lanzará oficialmente el domingo 4 de septiembre en Weekly Shonen Jump y Manga Plus. Por otra parte, se acerca el estreno de la sexta temporada de anime.

