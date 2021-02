¡Spoiler! My Hero Academia enfrenta a Endeavor con su familia

Uno de los temas de larga duración a lo largo de la serie de Kohei Horikoshi hasta ahora, ha sido la relación abusiva de Endeavor con su familia en My Hero Academia. La serie ha pasado bastante tiempo explorando cómo Enji Todoroki persiguió a All Might, y esa frustración lo llevó a desquitarse con su familia.

Si bien ha realizado mejoras, la lucha contra Dabi (y las revelaciones resultantes) realmente lo sacudió. El capítulo 300 del manga continúa las consecuencias de la lucha entre los héroes y el Frente de Liberación Paranormal. Aquí, Endeavour se encuentra en su punto más bajo hasta el momento.

Endeavor y la familia Todoroki

Después de descubrir que Dabi es de hecho su hijo Toya, que se creía muerto durante mucho tiempo, también sintió las presiones del mundo de los héroes sobre él. My Hero Academia explora un momento de mucho suspenso, que finalmente enfrenta a Endeavor con su familia; sobre todo con su esposa Rei a través de los años.

El capítulo 300 muestra al padre de Shoto Todoroki cuando se despierta después de la pelea masiva. Todavía preparándose sobre la revelación de Dabi, se está rompiendo bajo el peso de todo cuando se da cuenta de que su hijo se ha convertido esencialmente en un asesino en masa debido a sus acciones pasadas.

Incluso llega a decir que Endeavor (el héroe) ha muerto incluso si llega a vivir. Empieza a llorar porque sabe que no puede luchar contra su hijo, y es entonces cuando Shoto lo ve. Shoto ha venido con el resto de la familia Todoroki, incluida su esposa Rei, que también ha venido al hospital.

Enji trata de llorar por su culpa, pero Rei lo confronta por el hecho de que han estado lidiando con ese mismo tipo de trauma durante mucho más tiempo que él. Es aquí donde termina el capítulo con una declaración de que tienen que hablar sobre su familia y, lo más importante, hablar sobre su hijo Toya.

Después de toda esta exploración de la complicada historia de Enji Todoroki y su familia en su conjunto, parece que ahora estarán en el verdadero camino hacia la recuperación que Endeavor trató de forzar por su cuenta durante el arco de Pro Hero. No es redención lo que necesita, está lleno de perdón y aceptación de su familia.

Pero eso no es algo que suceda de la noche a la mañana, y ciertamente no es algo que sea fácil.

