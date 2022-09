Sousou no Frieren anuncia su adaptación de anime con nuevo visual

Se ha anunciado una adaptación de anime para el manga de Sousou no Frieren (Frieren: Beyond Journey's End) escrito por Kanehito Yamada y dibujado por Tsukasa Abe que examina una historia muy diferente en el género isekai.

El género anime ha creado numerosas historias en los últimos años centrándose en bandas de aventureros en la estética de la fantasía medieval.

Este es un escenario que prevalece en el género isekai, ya que los protagonistas de mundos mundanos se encontrarán luchando contra amenazas sobrenaturales en este sentido, incluidas franquicias como:

The Rising of the Shield Hero

Overlord

Mushoku Tensei

Si bien Frieren: Beyond Journey's End no es un Isekai, toma la idea de una historia medieval y le da la vuelta. Estrenado originalmente en 2020, el manga del escritor Kanehito Yamada y el artista Tsukasa Abe explora a un mago elfo llamado Frieren que ha logrado su objetivo.

Desafortunadamente para el elfo, su esperanza de vida es mucho más larga que la de sus compañeros aventureros, lo que significa que debe lidiar con sus muertes mucho antes de dejar este círculo mortal.

La historia del manga explora al usuario de magia que intenta descubrir un nuevo significado en su vida mientras lleva a los lectores al pasado para ver qué la llevó a su expedición actual.

Tal como está, no han surgido detalles sobre qué estudio dará vida a esta historia mágica, aunque se lanzó un nuevo póster en honor al anuncio de la adaptación al anime, que les da a los fanáticos un vistazo de cómo se verá Frieren mientras salta de las páginas del manga a la animación japonesa:

Si nunca has oído hablar de esta salvaje franquicia de anime que le da un giro a los tipos de aventureros típicos de Dungeons and Dragon, Yen Press ofreció la siguiente descripción de Frieren: Beyond Journey's End:

"La aventura ha terminado, pero la vida continúa para una maga elfa que apenas comienza a aprender de qué se trata la vida. La maga elfa Frieren y sus valientes compañeros aventureros han derrotado al Rey Demonio y han traído la paz a la tierra. Pero Frieren sobrevivirá mucho tiempo al resto de su antiguo partido”.

“¿Cómo llegará a entender lo que significa la vida para las personas que la rodean? Décadas después de su victoria, el funeral de uno de sus amigos confronta a Frieren con su propia casi inmortalidad. Frieren se propone cumplir los últimos deseos de sus camaradas. y se encuentra comenzando una nueva aventura..."

¿Qué opinas del manga Sousou no Frieren dando el salto al anime? Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que el anime Isekai Ojisan regresará con nuevos episodios hasta noviembre de 2022.

