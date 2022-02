Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru recibe hermosos cosplays de Marin

My Dress-Up Darling inspira hermosos cosplays de Marin

Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) se convirtió en una de las series de anime más populares del momento. Desde su trama centrada en el mundo del cosplay, hasta sus personajes envueltos en una comedia romántica, el programa de CloverWorks está recibiendo mucho amor de sus fanáticos.

La Verdad Noticias informó anteriormente dónde leer Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru manga en español, junto con algunos detalle de su lanzamiento internacional. En esta ocasión, la carismática y hermosa protagonista Marin Kitagawa recibió una colección completa de cosplays por la talentosa Sally en Instagram.

Cosplays de Marin Kitagawa por Sally

Foto: Sally en Instagram "Marin con uniforme"

Foto: Sally en Instagram "Waifu Marin"

Foto: Sally @iamdorasnow en Instagram

Con más de 50 mil me gusta en sus publicaciones, la modelo @iamdorasnow Sally se transformó en la hermosa waifu de My Dress-Up Darling. La cosplayer se caracterizó de Marin en bikini, con su uniforme escolar y atuendo de noche para su medio millón de seguidores en Instagram.

La modelo originaria de Malasia, es conocida por sus detallados homenajes de cosplay a personajes de anime populares como Zero Two de Darling in the FRANXX, Shion de TenSura, Roxy Migurdia de Mushoku Tensei y muchos más.

¿Cuántos capítulos tiene Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru?

El anime de My Dress-Up Darling tiene 12 capítulos en su primera temporada animada por CloverWorks (estudio que animó el Mejor Anime Romántico de 2021, Horimiya). Se espera que el programa confirme una segunda temporada, dada su popularidad y contenido de manga original aún en publicación.

Finalmente, te recordamos que puedes ver el anime de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru desde Funimation. La plataforma de anime confirmó un doblaje en español latino y también tiene disponible el programa en su idioma original japonés con subtítulos en español.

