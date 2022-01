Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru inspira un hermoso cosplay de Marin Kitagawa

Marin Kitagawa cobra vida en un nuevo cosplay de My Dress-Up Darling. La versión increíblemente precisa del personaje fue creada por el cosplayer Eli, conocido por el nombre de pantalla assuka66 en Instagram.

En la serie, Marin es una mujer joven que sueña con disfrazarse de todos sus personajes favoritos de anime y videojuegos, por lo que probablemente se sentiría halagada de tener a alguien disfrazado de ella.

Si bien Marin usa una variedad de disfraces muy diferentes a lo largo de la serie, la cosplayer la retrata con su uniforme escolar estándar de todos los días. La Verdad Noticias te recuerda que el anime Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru domina el ranking de popularidad.

Cosplay de Marin Kitagawa por Eli

Foto con más de 2 mil 400 me gusta en Instagram

Se puede ver más del cosplay de Eli en su perfil de Instagram. Además de disfrazarse de cosplayer, interpretó a una variedad de personajes de otras series de anime, incluida Suma, una de las tres esposas de Sound Hashira Tengen Uzui de Demon Slayer, y Mikasa Ackerman, el guerrero asesino de titanes de Attack on Titan.

My Dress-Up Darling cuenta la historia de Wakana Gojo, un tímido estudiante de secundaria que ha dedicado su vida a crear ropa para las figuras de Hina, que son muñecas ornamentales tradicionales japonesas que a menudo se usan como parte de las celebraciones que rodean ciertas festividades.

Debido a un rechazo pasado, Gojo está aterrorizado de que sus compañeros descubran cuál es su pasatiempo, al menos hasta que conoce a Marin Kitagawa, una chica popular que no tiene reparos en compartir su amor obsesivo por los videojuegos, el anime y el manga.

Los dos se vuelven cercanos después de que Marin empuja a un Gojo reacio a ayudarla a crear su primer disfraz de cosplay. El manga original está disponible en inglés, tanto en formato impreso como digital, de la editorial Square Enix. El elenco es el siguiente:

Shoya Ishige (Godzilla Singularity Point, Haikyuu!!) como Gojo

Hina Suguta (Bang Dream! Garupa Pico: Omori) como Marín

La serie ya se ha convertido en uno de los animes más populares de la temporada de invierno de 2022 y ha sido elogiada por su comedia y el rechazo de los personajes a las expectativas sociales, pero también ha recibido algunas críticas por el abundante fanservice del programa.

¿Cuándo sale Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru?

Imagen: CloverWorks / Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

El anime estrena nuevos episodios todos los miércoles y puedes ver Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru desde la plataforma Funimation. La serie fue creada originalmente por el escritor y artista Shinichi Fukuda.

El anime debutó el 9 de enero y fue producido por CloverWorks, el estudio de animación detrás de Wonder Egg Priority y la controvertida adaptación animada de The Promised Neverland. Fue dirigido por Keisuke Shinohara, quien anteriormente trabajó en Little Witch Academia y Devilman Crybaby.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!