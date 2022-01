Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru domina el ranking de popularidad

Según información de Kudasai, la plataforma de Amazon publicó una actualización del ranking de ventas de reservaciones de paquetes físicos en series de anime. Esta información demostró la gran popularidad de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling).

La nueva serie estrenada en la temporada de anime de invierno 2022, ocupa la posición número 27. Esto quiere decir que sus ventas continúan aumentado tras la llegada de My Dress-Up Darling en la plataforma Crunchyroll.

Ranking de reservaciones de paquetes físicos en Amazon

My Dress-Up Darling en la posición 27, Princess Connect! Re:Dive (Package 1) en la posición 40, Princess Connect! Re:Dive 2nd Season (Full Package) en la posición número 53, Kimetsu no Yaiba: Yuukaku-hen (Package 1) en la posición 94, Karakai Jouzu no Takagi-san 3rd Season (Package 1) en la posición 237.

Shuumatsu no Harem (Package 1) en la posición 362, Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou 2nd Season (Package 1) en la posición 384 y Fantasy Bishoujo Juniku Ojisan to (Package 1) en la posición 1,109.

El ranking se actualiza cada hora en Japón y demuestra que la popularidad de My Dress-Up Darling sigue subiendo; incluso superando al favorito Princess Connect! que está basado en el videojuego de rol creado por Cygames. La Verdad Noticias te recuerda que ya puedes conocer la lista completa de nominaciones de Crunchyroll Anime Awards 2022.

Popularidad de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Imagen: Anime Trending

My Dress-Up Darling ocupó el tercer lugar en el Top 10 Anime Of The Week compartido por el portal Anime Trending. A continuación, te compartimos algunos de los comentarios escritos por fanáticos japoneses en línea:

“Me alegra ver que una serie está dominando en reservaciones por su contenido de animación y no por los beneficios que incluye para un juego para smartphones». «Definitivamente es lo más interesante de este trimestre”, escribió un fan sobre My Dress-Up Darling.

Otro usuario escribió: “Dado que la historia se compone de aproximadamente tres episodios por volumen, es probable que se decidan por dos arcos divididos como ocurrió con Vanitas no Carte”. Puedes seguir más de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru en el Twitter de CloverWorks, mismo estudio de animación de Horimiya.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!