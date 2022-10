Sono Bisque Doll es más popular que One Piece y aquí están las pruebas

Kudasai informó que la popularidad del manga Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-Up Darling) continúa aumentando tras el enorme éxito de su adaptación al anime por el estudio CloverWorks. Y ahora, su éxito lo ayudó a derrotar al gigante One Piece.

Lo cierto es que el anime My Dress-Up Darling está basado en el manga de Shinichi Fukuda y recientemente se registró un nuevo récord en ventas. La noticia fue confirmada por Oricon y La Verdad Noticias te explica todos los detalles a continuación.

My Dress-Up Darling derrota a One Piece

Portada del manga My Dress-Up Darling Volumen 10.

Oricon dio a conocer el ranking de ventas semanales de volúmenes de manga durante el 26 al 2 de octubre de 2022 en Japón. My Dress-Up Darling se llevó el primer lugar con más de 138,878 copias vendidas. Esto llegó después de lanzarse a la venta el volumen 10 recopilatorio del manga el pasado 24 de septiembre.

El manga de Marin Kitagawa superó las ventas de One Piece, que fueron más de 109,754 copias vendidas. Hay que destacar que el manga One Piece no ha lanzado un nuevo volumen durante el mismo periodo, pero está aumentando su popularidad con la película One Piece Film Red actualmente con gigantes ganancias en taquilla.

Sinopsis de Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru

Crunchyroll transmite la serie animada japonesa y la describe como tal:

Gojo Wakana es un estudiante de preparatoria que quiere convertirse en un maestro del tradicional arte de crear muñecas Hina. Aunque adora ese arte, no sabe nada de las últimas tendencias y eso hace que le cueste encajar con sus compañeros de clase.

Los más populares de la clase, en especial una chica llamada Marin Kitagawa, parecen creer que él vive en un mundo aparte. Todo esto cambia por completo un día cuando Marin comparte un secreto inesperado con él y hace que sus dos mundos coincidan.

