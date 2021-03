So I’m a Spider, So What? estrena nuevo tráiler para su segunda parte

El anime, So I’m a Spider, So What? comenzará su segunda parte el 9 de abril. Se reveló un nuevo tráiler (video promocional) y visual clave para la segunda mitad que presume a los personajes principales y a continuación La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Staff de So I’m a Spider, So What?

Shin Itagaki (Bakemonogatari) como director de la serie, Okina Baba y Yūichirō Momose como compositores de la serie, Kii Tanaka (Fairy Tail) como diseñador de personajes, Shinji Nagaoka ID: INVADED) como director de arte, Hideki Imaizumi (Date A Live) como director de fotografía, y Shūji Katayama (Overlord III) como compositor de música.

Millepensee se encarga de la producción de animación. Mientras que el elenco del anime incluye a Aoi Yuuki como Kumoko, Aimi Tanaka como Yuri, Eri Kitamura como Fei, Junya Enoki como Julius, Kaito Ishikawa como Hugo, Kaya Okuno como Filimøs.

Nao Touyama como Katia, Shun Horie como Shun, Yui Ogura como Sue, Ryota Ohsaka como Wrath y Daisuke Namikawa como Black. So I’m a Spider, So What? está basada en la novela ligera escrita por Okina Baba e ilustrada por Tsukasa Kiryu.

Promocional para la segunda parte de So I’m a Spider, So What?

Yen Press publica la serie en inglés con 8 volúmenes hasta la fecha. El anime se estrenó el 8 de enero y el episodio 13 saldrá al aire el 9 de abril. Crunchyroll está transmitiendo el anime a medida que se transmite en Japón y describe la historia como:

“Yo, la protagonista, era solo una chica normal de secundaria, pero de repente me reencarné como un monstruo araña en un mundo de fantasía. No solo eso, sino que me desperté en una mazmorra llena de monstruos feroces.”

“Armado solo con mi conocimiento humano y mi abrumadora positividad, me veo obligada a usar telarañas y trampas para derrotar a monstruos mucho más fuertes solo para mantenerme con vida”. Así comienza la historia de So I’m a Spider, So What?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!