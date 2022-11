Slam Dunk estrena avance de su película de anime

Se ha lanzado un nuevo tráiler de The First Slam Dunk, que brinda una mirada más detallada a la animación y estética CG de la película de anime. El video incluye un corte de dos niños en un juego uno contra uno y fragmentos del equipo de baloncesto de Shohoku High School en acción.

La próxima película de Slam Dunk se estrenará en Japón el 3 de diciembre de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el tráiler junto con más información de la película.

Tráiler de la película de Slam Dunk

El creador de Slam Dunk, Takehiko Inoue, dirige The First Slam Dunk con Yasuyuki Ebara (Kabaneri of the Iron Fortress) como diseñador de personajes y director de animación japonesa, Yukiko Ban (Yowamushi Pedal: Glory Line) como diseñador de personajes secundarios.

Daiki Nakazawa (Pop in Q) como director de CG, Shunsuke Nakamura (codirector de fotografía de Babylon) como director de fotografía, Kazuo Ogura (Attack on Titan The Final Season) como director de arte y Shiori Furosho (Hero Mask) como diseñador de color. Toei Animation y la empresa de CG Dandelion Animation Studio son las productoras de animación.

El manga Slam Dunk se serializó de 1990 a 1996 en Weekly Shonen Jump y se recopiló en 31 volúmenes tankoubon. Takehiko dibujó un epílogo llamado Slam Dunk 10 Days Later en las pizarras escolares en 2005, y el epílogo se reimprimió en 2009.

Imagen: The First Slam Dunk (Toei Animation)

La serie de anime, dirigida por el difunto Nobutaka Nishizawa, se desarrolló entre 1993 y 1996 con 101 episodios y tuvo un final diferente. También hubo cuatro películas de anime que se estrenaron entre 1994 y 1995. Viz Media describe el manga como:

“Hanamichi Sakuragi no tiene ningún juego con las chicas, ¡ninguno en absoluto! No ayuda que sea conocido por derribar en cualquier momento y siempre salir victorioso. ¡Un matón sin remedio, ha sido rechazado por 50 chicas seguidas!”

“Todo eso cambia cuando conoce a la chica de sus sueños, Haruko, ¡y ella en realidad no le tiene miedo! Cuando ella le presenta el baloncesto, su vida cambia para siempre…” Por otra parte, te recordamos que la película The First Slam Dunk contará con animación 3DCG.

