Simu Liu de Marvel es fanático de Digimon y aquí está la prueba

El actor Simu Liu no es ajeno al cine y la televisión, solo pregúntale a cualquier fanático de Marvel. En esta ocasión, parece que el actor también es conocedor del famoso anime Digimon.

La estrella de Hollywood ha estado en el juego por un tiempo y su popularidad creció a nivel mundial después de que Marvel Studios lo eligiera para interpretar a Shang-Chi en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Recientemente en las redes sociales, Simu Liu está usando su cuenta de Twitter para obtener recomendaciones de anime después de darle a la serie japonesa Digimon el tipo de reconocimiento que se merece.

Simu Liu habla sobre el anime Digimon

Como puedes ver arriba, todo apareció en Twitter después de que Liu publicara un mensaje sobre Digimon. Parece que la exageración en torno a Digimon Survive llegó al actor, y aunque no se consideran un gran fanático del anime, están reconsiderando su reputación debido a Agumon.

Simu Lui comentó: "Nunca me he considerado un fanático del anime... pero, de nuevo, recuerdo los gritos la primera vez que Agumon digievolucionó en Wargreymon. Esa mi3rd4 fue la MEJOR. Entonces, no sé, tal vez necesito darle una oportunidad".

Por supuesto, Liu no está solo en su opinión aquí. Agumon es una especie de mascota de la serie Digimon, y se debe a la popularidad del monstruo. Tai trabajó duro con su compañero para subirlos de nivel y desbloquear sus diversas evoluciones.

Greymon podría ser el impulso de poder de Agumon, pero Wargreymon es definitivamente un favorito. Y si esa transformación es buena en algo, es en convertir a la gente en fans de Digimon.

Por supuesto, el llamado de Liu a los fanáticos del anime ha recibido todo tipo de comentarios. Los internautas ofrecen sus propias recomendaciones a Liu, desde Dragon Ball Z hasta Bungo Stray Dogs y más.

Entonces, si la estrella de Marvel está buscando más recomendaciones de animes para ver, en La Verdad Noticias nos gustaría presentarte Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, My Hero Academia, Black Clover, Kimetsu no Yaiba, entre muchos otros títulos.

