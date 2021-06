Significado real de Boku no Pico ¿Qué debes saber del anime?

Para los fanáticos del anime fuera de Japón, es normal no conocer correctamente el nombre de las series en japonés. La confusión a veces los lleva a encontrar títulos diferentes y que podrían escribirse de forma similar. Este es el caso con Boku no Pico, Boku no Hero Academia y Boku Dake ga Inai Machi.

Los tres son títulos de anime, pero al mismo tiempo son muy diferentes. El primero es un anime “hentai” (contenido pornográfico) y de temática “yaoi” (relaciones entre dos hombres). El segundo también conocido como My Hero Academia, es una famosa serie shonen para adolescentes.

Finalmente, la tercera serie Boku Dake ga Inai Machi (Erased) es un anime thriller y psicológico. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el significado real de “Boku no Piko” y otras curiosidades que debes saber.

¿Qué significa Boku no Pico?

La traducción literal es “Mi Pico” y se refiere al nombre del protagonista. Este es un joven llamado Pico y aparece en las tres OVAs del mismo nombre. La primera OVA se estrenó en septiembre de 2006, la segunda en abril de 2007 y fue titulada “Pico to Chico”.

Finalmente, la tercera OVA se lanzó en octubre de 2008 y se tituló “Pico & CoCo & Chico”. Prácticamente, en cada episodio se sumó un personaje nuevo y aumentó la intensidad de las escenas para adultos. La serie de anime yaoi no tiene continuación, pero sí consiguió una adaptación de manga.

¿De qué trata el anime?

Este anime mostró el “despertar sexual de un grupo de niños”, que también experimentaron su primera relación sexual. El primer episodio despertó la polémica porque se centró en Pico y su relación con una persona mayor.

Los siguientes dos episodios se centraron en los chicos de la misma edad, pero su historia fue cuestionada durante muchos años. La serie tiene una temática LGBT y es más aceptada en la actualidad. Aunque podemos decir que "Boku no Piko es un yaoi o hentai", su género real es "shotacon"; según comentó el productor Seiji Kanek.

Natural High fue el estudio que realizó el anime de Boku no Pico. Aunque no hay secuela, el anime para mayores de 18 años sí tiene una versión remasterizada HD. Ahora ya sabes que existen títulos con nombre similar, pero totalmente diferentes.

