Significado de HENTAI, nombre de la nueva canción de Rosalía

Según información del portal Infobae, HENTAi es el nombre de la nueva canción de Rosalía para su álbum Motomami que se lanzó el 17 de marzo de 2022. Este tercer álbum de estudio tiene un total de 16 canciones y tiene colaboraciones con The Weeknd y Tokischa.

La palabra “Hentai” se hizo tendencia por el lanzamiento de la cantante. Sin embargo, los conocedores de la cultura japonesa, anime y manga saben que esta palabra está relacionada con las obras de contenido “pornográfico”.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre los principales géneros del anime explicados y recomendaciones para ver. En esta ocasión, te explicamos todo lo relacionado a la palabra “Hentai” y su significado en la canción de la cantante española.

¿Qué significa Hentai?

Foto: Portada álbum Motomami de Rosalía

Según el diccionario de Oxford, “Hentai” se refiere a un género de manga y anime japonés caracterizado por personajes abiertamente sexualizados e imágenes y tramas sexualmente explícitas. Podría decirse que es el siguiente paso del género “Ecchi” que no muestra directamente el acto sexual.

El portal Comicbook nos dice que la palabra “Hentai” se creó durante la era Meiji en Japón y se utilizó para describir los fetiches sexuales anormales. El término se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial y su uso a menudo se asocia con el contenido sexual explícito.

Infobae agregó que “este término posee una definición que va acorde a la letra de la canción de la intérprete española”. Para entender lo anterior, solo es necesario ver la portada de su canción y contenido del video musical.

Letra de HENTAI por Rosalía

Pa’ pero mírate

No pienses más

Na’ que pensar

Tan rico no puede ser

De cuero na’

Pero estoy encuerá'

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape

Modo Spike

Yo la batí

Hasta que se montó

Lo segundo es chingarte

Lo primero es Dios

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm, so good

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Enamorada de tu pistola

Roja amapola

Crash esa ola

Casi me controla

Te quiero ride

Como a mi bike

Hazme un tape

Modo Spike

Caro como que tiene

Un diamante en la punta

Siempre me pone

Por delante de esas putas

So, so, so, so, so, so good

Good, good, so, so, so good

So, so, so good, so, so, so good

So good, hmm

Bebé, te quiero comer ya, ya

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Ya te quiero hacer hentai

Hacerte hentai

Hmm, hentai

La letra de la canción “HENTAI” fue compartida por Rosalía en su canal oficial de YouTube. Al momento de redactar este artículo, el video musical superó casi los 1.9 millones de reproducciones tras su lanzamiento el 16 de marzo de 2022. Finalmente, si deseas puedes conocer los mejores memes que surgieron con el estreno de la nueva canción de Rosalía.

