Siete Pecados Capitales: Nanatsu no Taizai temporada 5 episodio 16 ¿Qué esperar?

Basado en una serie de manga escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, Siete Pecados Capitales o Nanatsu no Taizai, es un programa de anime de fantasía y mucha acción. Su historia inició con la Princesa Elizabeth buscando a los Sins para salvar a su reino.

La actual temporada 5 de anime, Fundo no Shinpan o Dragon’s Judgement, continúa el viaje de Elizabeth, Meliodas y los Pecados con la esperanza de ponerle fin a la Guerra Santa. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo sobre su nuevo episodio 16.

Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement (estrenada en enero de 2021) en realidad es la temporada 4 en general, pero se le consideró quinta temporada en Netflix por los cuatro episodios especiales “Signs of Holy War”.

Nanatsu no Taizai fecha de estreno episodio 16

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan "Rey Demonio Zeldris"

El episodio 16 de la temporada 5, titulado 'The Final Battle', se lanzará el 28 de abril de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. El productor actual del anime, Studio DEEN, trabajó en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Los primeros 12 episodios tienen "Light That" de Akihito Okano como tema de apertura y "Time" de SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa.

El resto de los episodios tienen "Eien no Aria" de Sora Amamiya como tema de apertura y "NAMELY" de UVERworld como tema final. Netflix estrenará Fundo no Shinpan en algún momento de 2021 y mientras se pueden ver las primeras 4 temporadas.

Siete Pecados Capitales spoilers episodio 16

Meliodas y Elizabeth van a rescatar a Zeldris en Nanatsu no Taizai

En el episodio 15, Meliodas y el resto de los Pecados descubren que la maldición de Elizabeth ha vuelto, haciéndoles darse cuenta de que el Rey Demonio de alguna manera todavía está vivo. Se revela que Chandler y Cusack han sobrevivido a su pelea con Mael.

Pero Cusack mata a Chandler y reúne todos los mandamientos. Luego infunde a Zeldris con ellos, convirtiéndolo inadvertidamente en el recipiente del Rey Demonio. El padre de Meliodas reflexiona que si bien Zeldris no es su elección ideal, su cuerpo aún puede contener sus poderes.

El Rey Demonio sabe que los Pecados inevitablemente vienen a por él. Hace que la conciencia de Zeldris crea que Meliodas no ha cumplido con su promesa. A Zeldris se le dice que su hermano ha matado a su amante, Zelda, pero el RD ha aceptado su relación.

Luego, el villano de la serie shonen envía una bestia cataclísmica conocida como Indura al mundo mortal. Los Pecados se preparan para luchar mientras Meliodas y Elizabeth viajan al purgatorio para enfrentarse al Rey Demonio y salvar a Zeldris.

Hawk y Escanor intentan alertar a sus aliados sobre el nuevo enemigo. Escanor le ruega a Mael que le conceda acceso a sus antiguos poderes. El episodio termina cuando Meliodas se prepara para luchar contra su padre. En el episodio 16, Meliodas y el Rey Demonio podrían tener su batalla final.

Elizabeth podría ayudar a Meliodas en Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan episodio 16. Mientras tanto, Mael podría prestar sus poderes a Escanor y así usar Sunshine por última vez. Te recordamos que los Siete Pecados Capitales tendrán una película secuela, titulada Cursed By Light, en julio de 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!