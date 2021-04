Siete Pecados Capitales: Fecha de estreno de la película Cursed By Light

Los fanáticos han descubierto recientemente que la película The Seven Deadly Sins: Cursed By Light no está muy lejos de estrenar. En La Verdad Noticias exploramos todo lo que se debe conocer del largometraje secuela de Nanatsu no Taizai, también conocido como los Siete Pecados Capitales.

Nanatsu no Taizai comenzó como una serie de manga shonen creada por Nakaba Suzuki desde 2012. Después de su lanzamiento, recibió una adaptación de anime por A-1 Pictures, quienes trabajaron la animación hasta la temporada 3 junto con la primera película “Prisioneros del Cielo”.

Studio DEEN tomó el rol de producir el anime de Nanatsu no Taizai desde la temporada 2. Tras el fracaso de Prisioneros del Cielo en 2018, el programa se centró en adaptar más contenido de manga original. Sin embargo, el creador Nakaba Suzuki sorprendió al confirmar que su obra tendría una segunda película programada para 2021.

¿Cuándo sale la película 2 Siete Pecados Capitales?

Tras el final del manga principal Seven Deadly Sins en 2020, un nuevo tráiler confirmó que la segunda película de la franquicia, Cursed By Light, se estrenaría en los primeros días de julio de 2021. El largometraje contará con nuevos elementos nunca antes vistos en la serie original.

El creador de Meliodas y los Sins sintió que aún tiene mucho que contar de los Siete Pecados Capitales. Al igual que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train, Nakaba Suzuki quiere apostar por una secuela y no una historia derivada en la pantalla grande.

(Foto: Studio DEEN) Promocional de Siete Pecados Capitales - Temporada 5

¿Dónde ver temporada 5 Siete Pecados Capitales?

Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan (Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement) es la quinta temporada de anime y actualmente se transmite en televisión japonesa. Los fanáticos podrán ver el anime legalmente en Netflix, al llegar el verano de 2021.

