Siesta y Nagisa de Tantei wa Mou Shindeiru lucen sus bikinis en arte oficial

Según información de Kudasai, el sitio oficial de la compañía MS FACTORY anunció una nueva colaboración con el anime Tantei wa Mou Shindeiru (The Detective is Already Dead) que se transmitió en Crunchyroll durante el calendario de anime verano 2021.

La colaboración de la franquicia japonesa eligió a las heroínas Siesta y Nagisa para destacarse en nuevos productos coleccionables. Sin embargo, estos personajes femeninos recibieron un cambio de look para lucir hermosos bikinis.

Como puedes ver desde el sitio web oficial de la colaboración, se lanzaron dos ilustraciones exclusivas de Siesta y Nagisa. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que las chicas Kanojo Okarishimasu presumen sus reveladores trajes de maid para proyecto con MEDICOS SHOP de Tokio.

Ilustraciones de Siesta y Nagisa en bikini

Siesta y Nagisa en bikini / Arte oficial

Informaron que “el listado de productos incluye únicamente dos papeles tapiz y dos stands acrílicos basados en las dos ilustraciones señaladas y programados para ser lanzados el próximo mes de junio en Japón”.

Los primeros productos costarán cada uno 6,600 yenes (54 dólares estadounidenses aproximadamente), mientras que los segundos se venderán a 1,650 yenes (13 dólares estadounidenses cada uno).

Además de las ilustraciones, recordaron que Nigojuu comenzó a publicar las novelas de The Detective is Already Dead'' en el sitio web Kakuyomu. Luego se publicaron en físico desde la editorial Media Factory en noviembre de 2019. Estas publicaciones en papel contaron con ilustraciones de Umibouzu.

La serie japonesaThe Detective is Already Dead también fue adaptado al manga por el artista Mugiko y con publicación en la revista Monthly Comic Alive de la editorial Kadokawa desde mayo de 2020.

¿Dónde se puede ver Tantei wa Mou Shindeiru?

Funimation y Crunchyroll transmiten el anime Tantei wa Mou Shindeiru lo describen como tal: “Frustrar el secuestro de un avión con la hermosa detective de cabello platinado Siesta, transforma la joven vida de Kimihiko”.

“Su éxito desencadena resolución de crímenes y confrontamiento de sindicatos por todo el mundo, hasta que Siesta muere. Agobiado con preguntas, Kimihiko sigue su vida. Pero ahora, un nuevo caso abre viejas heridas, ya que está conectado con un asesino, una conspiración mundial, ¡y su compañera muerta!”

