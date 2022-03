SiM lanza el épico video musical de Shingeki no Kyojin “The Rumbling”

La espera por el video musical más épico de SiM finalmente terminó, ya que acaban de lanzar el video musical en versión completa para "The Rumbling", el opening de Shingeki no Kyojin: Attack on Titan The Final Season Part 2.

Además de que los miembros muestran una actuación espléndida, lo que eleva la genialidad del video es la inclusión de titanes colosales. La gran cantidad de ellos que aparecen en la pantalla es abrumadora ya que, al mismo tiempo, los miembros aparentemente están siendo atacados constantemente por esta fuerza destructiva.

En caso de que hayas estado "viviendo debajo de una roca", La Verdad Noticias te recuerda que The Rumbling es el tema de apertura del anime shounen Attack on Titan Final Season Part 2, y esa es la razón por la que hemos podido para ver estas dos fuerzas chocar.

Durante una entrevista de JRock News, el vocalista de SiM, MAH, explica cómo recibieron la oportunidad: “Creo que es gracias a Pony Canyon que hemos podido estar involucrados en un trabajo tan grande como Attack on Titan”.

MAH agregó: “Solo podemos hacer lo que podemos hacer creando música y actuando duro, así que espero con ansias la parte en la que podemos ganar algo juntos que no podemos hacer por nosotros mismos y que es incluso más grande que eso”.

Foto: SiM MV "The Rumbling" - Shingeki no Kyojin

SiM dio a conocer por primera vez The Rumbling y su participación en Attack on Titan el mismo día que la temporada en curso comenzó a transmitirse en Japón, el 10 de enero. El lanzamiento completo del sencillo se produjo un mes después, el 7 de febrero, que simultáneamente mostró el primer adelanto del video musical.

La recepción de The Rumbling, opening de Shingeki no Kyojin Temporada 4, ha sido increíblemente positiva, alcanzando 30 millones de visitas en YouTube en solo tres días para el video musical de la interpretación del anime. Entre muchos lugares en las listas, la banda pudo alcanzar el primer lugar en la lista Billboard Hot Hard Rock Songs el 29 de enero.

