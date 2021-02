Si te gusta Black Clover puedes ver estas 10 serie de anime

Hay muchos animes modernos que se han ganado por completo a su público y se han convertido en los próximos grandes éxitos, que es similar a la trayectoria que ha visto Black Clover. El anime se ha estado ejecutando durante varios años y pronto se detendrá, pero con el tiempo se ha mejorado constantemente y se ha convertido en un programa de fantasía muy entretenido.

Black Clover sigue el viaje del joven Asta para convertirse en un rey mago y su emocionante viaje ha ayudado a que la serie se convierta en una de las series de anime más populares de la década anterior. Ver las aventuras de Asta es adictivo, pero hay muchos títulos de anime de fantasía que evocan una energía comparable para aquellos que tienen hambre de más.

Black Clover finalizará su anime en marzo y en su lugar puedes probar con otros programas de fantasía que La Verdad Noticias te desglosa a detalle. Recuerda que puedes ver anime gratis en sitio oficiales como Crunchyroll y probar con plataformas de paga como Prime Video, Netflix y Funimation.

10 - Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai (The Seven Deadly Sins) es una serie de fantasía que existe en un mundo que se siente tan comparable al universo de Black Clover que a veces parece como si Asta incluso podría aparecer.

El anime presenta magia y poderosos caballeros sagrados, pero la premisa se centra en un grupo de guerreros deshonrados al que una princesa desesperada se acerca en un esfuerzo por reclamar su reino robado.

9 - Fairy Tail

Parte de la razón por la que Black Clover funciona tan bien es la química que se forma entre Asta y sus compañeros magos, así como el genuino crecimiento que experimenta. Fairy Tail es una serie de fantasía con una fórmula muy similar donde la magia corre desenfrenada y el gremio de magos de Fairy Tail es un grupo poderoso que asume misiones por el bien común.

8 - Hunter x Hunter

El anime con cientos de episodios puede parecer desalentador para saltar, pero Hunter x Hunter es una serie de shonen fenomenal que merece el esfuerzo y terminará volando. Este anime usa una poderosa forma de energía conocida como nen y Gon, así como su compañero, Killua, son adorables protagonistas.

Hunter x Hunter presenta una gran variedad en lo que respecta a los arcos de la historia y evita la repetición de una manera que es rara en la serie shonen. Las batallas y motivaciones que impulsan a los personajes de Hunter x Hunter no son muy diferentes a lo que impulsa la acción en Black Clover.

7 - Magi: The Labyrinth Of Magic

Muchas series de fantasía pueden mezclarse ya que pueden tener la misma estética e inspiraciones, pero Magi: The Labyrinth of Magic intenta hacer algo un poco poco convencional.

Los personajes y la historia de Labyrinth of Magic provienen de Arabian Nights, por lo que es un cambio de ritmo único tener personajes como Aladdin y Alibaba en duelo con magia y poderosos djinns. Magi: The Labyrinth of Magic crea el mismo estilo de aventura mágica que Black Clover pero logra que se sienta original.

6 - A Certain Magical Index

A Certain Magical Index tiene lugar en un mundo donde prevalecen las habilidades mágicas y sobrenaturales, pero las yuxtapone creativamente con la ciencia y la tecnología avanzada. Es un gran anime de fantasía para aquellos que buscan la magia de Black Clover, pero en un entorno más moderno y avanzado.

5 - Blue Exorcist

Blue Exorcist es un anime de fantasía que se inclina hacia sensibilidades más oscuras, ya que incorpora demonios e incluso Satanás en su mundo de magia. El programa se basa en una premisa sólida en la que Rin se entera de que es el hijo ilegítimo de Satanás, por lo que él y su hermano Yukio se propusieron cambiar las tornas y usurpar su poder.

Black Clover es un anime de fantasía y personajes diversos

4 - Soul Eater

Soul Eater tiene una recepción un poco mixta, pero su historia es tan atractiva que a menudo es fácil perdonar algunos de sus defectos. La Academia Death Meister es una institución poderosa que cría a aquellos que desarrollan las guadañas de la muerte que usan los Shinigami.

La trama de Soul Eater involucra a estudiantes comprometidos que deben reclamar 100 almas malvadas para forjar estas importantes y mortales armas. Soul Eater es capaz de poner en juego el marco y la sed de conocimiento que está presente en Black Clover, pero lleva su historia y magia a un territorio sobrenatural más oscuro.

3 - Overlord

El subgénero isekai del anime de fantasía en el que la gente normal es llevada a un mundo mágico se ha vuelto cada vez más popular y, aunque Black Clover no es un ejemplo del estilo de anime, todavía hay series de isekai que recuerdan al anime de Yuki Tabata.

Overlord es una serie muy popular en la que un jugador de un título MMORPG es absorbido por el juego y vive entre los personajes que ahora han ganado sensibilidad. El programa es más relajado y menos pesado de acción que Black Clover, pero los mundos son similares, así como el poder y la magia que están presentes en sus personajes.

2 - Gurren Lagann

Cada anime que lanza TRIGGER es una obra maestra visual y merece ser visto solo por el espectáculo, pero su anime es a menudo series bastante matizadas y desafiantes. Gurren Lagann es un giro único en el género de los mechas, donde la humanidad se ha visto obligada a vivir bajo tierra hasta que un ataque desde arriba incita a dos almas jóvenes y valientes a luchar contra un enemigo desconocido.

Gurren Lagann es profundamente entretenido e impredecible, pero es especialmente impresionante ver a los mechs usados de una manera diferente y tener una energía que se inclina hacia la magia en lugar de las balas o el armamento.

1 - Fullmetal Alchemist: Brotherhood

La familia es una dinámica importante para muchas series de anime y Fullmetal Alchemist: Brotherhood se apoya fuertemente en ella, no solo en la forma en que los protagonistas son hermanos, sino que toda su aventura se basa en la pérdida de su madre.

Edward y Alphonse se encuentran en una gran desventaja debido al uso imprudente de la alquimia mágica, que los pone en el camino para adquirir la piedra filosofal que, con suerte, les permitirá arreglar todo esto. Las batallas y el tono de Fullmetal Alchemist coinciden con Black Clover y ambas son historias de fantasía impresionantes.

