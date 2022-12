¿Sí habrá cuarta temporada de Kaguya-sama: Love is War?

Desde que terminó la tercera temporada del anime de Kaguya-sama: Love is War, basado en el manga de Aka Akasaka, comenzaron los rumores de que se haría una cuarta temporada.

Sin embargo, hasta el momento no se había confirmado nada. Únicamente, como te mostramos anteriormente en La Verdad Noticias, se anunció el estreno de la película Kaguya-sama: Love is War: The First Kiss That Never Ends.

Ahora, se ha filtrado que, efectivamente, se estaría trabajando en una cuarta temporada del anime. Aunque algunos están confundidos, pues con el anuncio de la película se dijo que tendría una versión para la televisión.

¿La versión de tv de la película será la 4 temporada de Kaguya-sama?

Algunos piensan que esa versión de televisión de la película Kaguya-sama: Love is War: The First Kiss That Never Ends, producida por A-1 Pictures al igual que las otras tres temporadas del anime, recientemente estrenada en los cines de Japón, podría significar que la dividan en episodios.

Esta película se basa en el arco del manga de Kaguya-sama: Love is War llamado “Arco de Ice Kaguya”, que lo que sigue después de la tercera temporada. En estos capítulos del manga se muestra el momento en que Kaguya y Miyuki por fin dan el primer paso para conocerse.

¿Cuándo se besan Kaguya y Shirogane?

Los protagonistas de Kaguya-sama.

El primer beso entre Kaguya y Shirogane se produce en el capítulo 136 del manga. Esto ocurre al final del “Arco del Festival”.

Aprovechamos para contarte qué ocurrió con todos los protagonistas del manga de Kaguya-sama después del final del manga.

