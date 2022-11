Shuumatsu no Valkyrie 2 revela fecha de estreno y nuevos avances

La cuenta oficial de Twitter de Shuumatsu no Valkyrie 2 (Record of Ragnarok II) ha revelado que la primera parte del anime, que consta de los primeros 10 episodios de la serie, se transmitirá en Netflix el 26 de enero de 2023.

La segunda parte, que contiene los episodios 11-15, se lanzará en algún momento más tarde en 2023. También se ha lanzado una nueva imagen clave y un tráiler de PV para el anime. La primera temporada de anime de 12 episodios se lanzó en Netflix el 17 de junio de 2021.

El personal de producción de la animación japonesa Record of Ragnarok II incluye a Masao Ookubo (Record of Ragnarok primera temporada), Kazuyuki Fudeyasu (Do It Yourself!!) y Yuka Yamada (Tokyo Mew Mew New) como guionistas.

Masaki Satou (Initial D Final Stage) como diseñador de personajes, Yasunori Ebina (Uzaki-chan Wants to Hang Out! temporada dos) y Yasuharu Takahashi (Reencarnated as a Sword) como compositor de música. Graphinica está a cargo de la producción de animación.

La serie de manga está escrita por Shinya Umemura y Takumi Fukui e ilustrada por Ajichika. Ha sido serializado en la revista Monthly Comic Zenon de Coamix desde el 25 de noviembre de 2017.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió un tráiler de Shuumatsu no Valkyrie 2 con los diálogos de los personajes. A continuación, puedes leer la sinopsis de la serie de anime transmitida en Netflix:

“Antes de erradicar a los humanos de la faz de la Tierra, los dioses les dan una última oportunidad para demostrar su valía. ¡Que empiecen las batallas de Ragnarok! Ve todo lo que quieras”.

